В Україні можуть скасувати пільгу на посилки до 150 євро: Рада готує нові правила

Пільгу зі сплати ПДВ для міжнародних посилок вартістю до 150 євро можуть скасувати в Україні. 26 серпня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував підтримати відповідні законопроєкти.

Поставити на голосування ці законопроєкти можуть вже на початку вересня. Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна.

Депутатка розповіла, що під час обговорення представники влади посилалися на міжнародні зобов'язання України. Але, за її словами, меморандум з ЄС передбачає необхідність ухвалення відповідного законодавства, але не встановлює конкретної дати, коли нові правила мають запрацювати.

Якщо пільги для покупки товарів з іноземних маркетплейсів скасують, українці можуть зіткнутися з додатковим податковим навантаженням. Натомість конкретний механізм нарахування та сплати нового податку ще має бути остаточно визначений. Водночас для приватних безоплатних подарунків планують зберегти неоподатковуваний ліміт у 45 євро.

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"Коли новий уряд нарешті запропонує рішення? І якими вони будуть? Ці питання виникають знову після перегляду законопроєктів, включених до попереднього порядку денного Верховної Ради на перший тиждень вересня", — написала вона.

Крім того, Южаніна звернула увагу на технічну сторону цієї ініціативи. Вона заявила, що митна система наразі не готова адмініструвати новий податок. Відтак, запровадження змін без підготовки може створити додаткове навантаження на митницю, бізнес та громадян.

Нагадаємо, що сьогодні товари з іноземних маркетплейсів вартістю до 150 євро, що надходять в Україну міжнародними поштовими та експрес-відправленнями, не оподатковуються ПДВ. Але запропоновані зміни до податкового та митного законодавства передбачають скасування цієї пільги.

Перед тим у травні 2026-го Рада провалила голосування за закон про податок на посилки з AliExpress та Temu. У суспільстві ця ініціатива викликала шквал критики.