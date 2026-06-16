Україна переходить на митні стандарти ЄС. Старі дозволи втратять чинність, а магазини Duty Free працюватимуть за новими правилами. Фокус з'ясував деталі нового Митного кодексу за стандартами Євросоюзу.

Україна готується до масштабної митної реформи, яка має наблизити національне законодавство до стандартів Європейського Союзу. Нова редакція Митного кодексу передбачає зміну правил для бізнесу, перевізників, власників магазинів Duty Free та громадян, які отримують міжнародні посилки.

Фокус розпитав експерта, що готують в Україні на тлі нового Митного кодексу за стандартами ЄС.

Коли почнуть діяти нові митні правила

За словами адвокатки, керівної партнерки юридичної компанії Prima Leader Group Діни Дрижакової, нова редакція Митного кодексу має набути чинності 1 грудня 2027 року.

"1 грудня 2027 року — офіційна дата, з якої має запрацювати нова редакція Митного кодексу за європейськими стандартами", — пояснила Діна Дрижакова.

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Водночас повний перехід на нові електронні системи відбуватиметься поступово.

"Для впровадження всіх електронних систем передбачено перехідний період до 31 грудня 2029 року", — зазначила юристка.

В Україні діятимуть нові правила для Duty Free, міжнародних посилок і бізнесу Фото: Freepik

Що буде зі старими митними дозволами

Після запуску нового Митного кодексу частина чинних сьогодні дозволів втратить силу.

За словами Діни Дрижакової, безстрокові європейські авторизації, зокрема статус Авторизованого економічного оператора (АЕО), залишаться чинними.

Тим часом дозволи, які мають визначений строк дії, працюватимуть до завершення цього терміну.

"Дозволи старого зразка будуть анульовані з моменту введення в дію нового Кодексу — з 1 грудня 2027 року. Це стосується насамперед операторів зон безмитної торгівлі та вільних митних зон", — наголосила експертка.

Що чекає на магазини Duty Free

Однією з найпомітніших змін стане новий порядок роботи магазинів безмитної торгівлі.

Як пояснила юристка, всі чинні дозволи старого зразка на експлуатацію магазинів Duty Free будуть скасовані.

"Чинні на сьогодні дозволи на експлуатацію магазинів безмитної торгівлі старого зразка будуть повністю анульовані", — зазначила Діна Дрижакова.

Для продовження роботи операторам доведеться пройти процедуру переавторизації за новими правилами.

"Магазини Duty Free зможуть продовжити роботу лише у тому разі, якщо пройдуть повну переавторизацію та підтвердять відповідність жорстким критеріям і правилам безпеки за стандартами ЄС", — пояснила вона.

Від 2027 року Україна почне поетапний перехід на європейську митну модель, а бізнесу доведеться адаптуватися до нових правил авторизації, цифрових процедур та оновлених вимог ЄС

При цьому окремі норми щодо безмитної торгівлі матимуть тимчасовий характер.

"Частина правил для митних режимів, зокрема безмитної торгівлі, діятиме лише до моменту офіційного вступу України до Європейського Союзу, оскільки всередині самого ЄС торгівля Duty Free між країнами-членами відсутня", — додала експертка.

Які зміни чекають на отримувачів міжнародних посилок

Нові правила торкнуться й громадян, які замовляють товари з-за кордону або отримують міжнародні відправлення.

За словами Діни Дрижакової, неоподатковуваний ліміт для подарунків між фізичними особами становитиме 45 євро.

Якщо вартість посилки перевищуватиме цю суму, але не перевищуватиме 1000 євро, застосовуватиметься мито у розмірі 10%.

Спрощення для поштових операторів і перевізників

Ще одна важлива зміна стосується поштових операторів та служб експрес-доставки.

"Поштові оператори та експрес-перевізники зможуть замість стандартних митних декларацій використовувати швидкі електронні реєстри для товарів вартістю до 1000 євро", — розповіла юристка.

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Очікується, що це дозволить прискорити оформлення міжнародних відправлень та зменшити бюрократичне навантаження на бізнес.

"Єдине вікно" стане обов'язковим

Також новий Митний кодекс передбачає повну цифровізацію взаємодії бізнесу з державними органами.

"Вся взаємодія бізнесу з контрольними органами відбуватиметься виключно цифровим шляхом через портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", що виключає паперове дублювання", — підсумувала Діна Дрижакова.

Нагадаємо, у травні 2026-го Рада провалила голосування за закон про податок на посилки з AliExpress та Temu.