Украина переходит на таможенные стандарты ЕС. Старые разрешения утратят силу, а магазины Duty Free будут работать по новым правилам. Фокус выяснил подробности нового Таможенного кодекса, разработанного в соответствии со стандартами Евросоюза.

Украина готовится к масштабной таможенной реформе, которая должна привести национальное законодательство в соответствие со стандартами Европейского Союза. Новая редакция Таможенного кодекса предусматривает изменение правил для бизнеса, перевозчиков, владельцев магазинов Duty Free и граждан, получающих международные посылки.

Издание "Фокус" поинтересовалось у эксперта, что готовят в Украине в связи с вступлением в силу нового Таможенного кодекса, разработанного в соответствии со стандартами ЕС.

Когда вступят в силу новые таможенные правила

По словам адвоката, управляющего партнера юридической компании Prima Leader Group Дины Дрижаковой, новая редакция Таможенного кодекса должна вступить в силу 1 декабря 2027 года.

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"1 декабря 2027 года — официальная дата, с которой должна вступить в силу новая редакция Таможенного кодекса, разработанная в соответствии с европейскими стандартами", — пояснила Дина Дрыжакова.

При этом полный переход на новые электронные системы будет происходить постепенно.

"Для внедрения всех электронных систем предусмотрен переходный период до 31 декабря 2029 года", — отметила юрист.

В Украине вступят в силу новые правила для Duty Free, международных посылок и бизнеса Фото: Freepik

Что будет со старыми таможенными разрешениями

После вступления в силу нового Таможенного кодекса часть действующих сегодня разрешений утратит силу.

По словам Дины Дрижаковой, бессрочные европейские разрешения, в частности статус уполномоченного экономического оператора (УЭО), останутся в силе.

Между тем разрешения, имеющие ограниченный срок действия, будут действовать до истечения этого срока.

"Разрешения старого образца будут аннулированы с момента вступления в силу нового Кодекса — с 1 декабря 2027 года. Это касается, прежде всего, операторов зон беспошлинной торговли и свободных таможенных зон", — подчеркнула эксперт.

Что ждет магазины Duty Free

Одним из самых заметных изменений станет новый порядок работы магазинов беспошлинной торговли.

Как пояснила юрист, все действующие разрешения старого образца на эксплуатацию магазинов Duty Free будут аннулированы.

"Действующие на сегодняшний день разрешения на эксплуатацию магазинов беспошлинной торговли старого образца будут полностью аннулированы", — отметила Дина Дрыжакова.

Чтобы продолжить работу, операторам придётся пройти процедуру повторной авторизации в соответствии с новыми правилами.

"Магазины Duty Free смогут продолжить работу только в том случае, если пройдут полную переавторизацию и подтвердят соответствие строгим критериям и правилам безопасности в соответствии со стандартами ЕС", — пояснила она.

С 2027 года Украина начнет поэтапный переход на европейскую таможенную модель, а бизнесу придется адаптироваться к новым правилам авторизации, цифровым процедурам и обновленным требованиям ЕС

При этом отдельные нормы, касающиеся беспошлинной торговли, будут носить временный характер.

"Часть правил, касающихся таможенных режимов, в частности беспошлинной торговли, будет действовать лишь до момента официального вступления Украины в Европейский Союз, поскольку внутри самого ЕС беспошлинная торговля между странами-членами отсутствует", — добавила эксперт.

Какие изменения ждут получателей международных посылок

Новые правила коснутся и граждан, которые заказывают товары из-за границы или получают международные посылки.

По словам Дины Дрижаковой, необлагаемый налогом лимит на подарки между физическими лицами составит 45 евро.

Если стоимость посылки превысит эту сумму, но не превысит 1000 евро, будет применяться пошлина в размере 10%.

Упрощение для почтовых операторов и перевозчиков

Еще одно важное изменение касается почтовых операторов и служб экспресс-доставки.

"Почтовые операторы и экспресс-перевозчики смогут вместо стандартных таможенных деклараций использовать ускоренные электронные реестры для товаров стоимостью до 1000 евро", — рассказала юрист.

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Ожидается, что это позволит ускорить оформление международных отправлений и снизить бюрократическую нагрузку на бизнес.

"Единое окно" станет обязательным

Кроме того, новый Таможенный кодекс предусматривает полную цифровизацию взаимодействия бизнеса с государственными органами.

"Все взаимодействие бизнеса с контролирующими органами будет осуществляться исключительно в цифровом формате через портал "Единое окно для международной торговли", что исключает бумажное дублирование", — подытожила Дина Дрыжакова.

Напомним, в мае 2026 года Рада провалила голосование по закону о налоге на посылки с AliExpress и Temu.