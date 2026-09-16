В Україні хочуть підвищити ПДВ: його вже заклали у держбюджет-2027, але є нюанс

Уряд України під час підготовки державного бюджету на 2027 рік передбачив можливість підвищення стандартної ставки податку на додану вартість (ПДВ). Проте це потребуватиме законодавчого врегулювання.

Підвищити ПДВ хочуть на 1 відсотковий пункт — з 20% до 21%. Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України 15 вересня проєкті державного бюджету на 2027 рік.

Для страхування бізнесу від воєнних ризиків та іншої фінансової підтримки у проєкт закладено ресурс у 58,7 мільярда гривень. Для забезпечення цього Мінфін вважає можливим підвищення стандартної податкової ставки.

"Для страхування бізнесу від воєнних ризиків та іншої фінансової підтримки передбачено ресурс у 58,7 млрд гривень. Одним із можливих джерел його формування є підвищення стандартної ставки на 1 відсотковий пункт – з 20% до 21%". йдеться у публікації Міністерства фінансів України.

Проте, як зазначає Мінфін, остаточне рішення щодо такого заходу потребуватиме законодавчого врегулювання — схвалення окремого закону Верховною Радою України з внесенням відповідних змін.

Окремо також 8,3 мільярда гривень планується спрямувати на захист підприємств паливного сектору від таких ризиків — за рахунок можливого підвищення акцизу на пальне, зазначили у Мінфіні.

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Отже, наразі ставка ПДВ поки що залишається на рівні 20%.

Варто зазначити, що днями міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко розповідав, що у 2026 український бізнес може зазнати збитків у 10 мільярдів доларів через постійні атаки РФ. У зв'язку з цим Міністерство економіки планує створити страховий фонд, що допомагатиме підприємцям з відбудовою.

Нагадаємо, 15 вересня Уряд схвалив проєкт держбюджету на 2027 рік: він передбачає рекордні 4 трильйони 885 мільярдів гривень, що складає приблизно 44% ВВП України.

Водночас днями у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16069, який пропонує урізати ПДВ на ліки, дитячі товари й базові продукти до 5%.