В Україні хочуть збільшити ПДВ задля страхування бізнесу: в Мінекономіки розкрили подробиці

У 2026 український бізнес може зазнати збитків у 10 мільярдів доларів через постійні атаки РФ. Міністерство економіки планує створити страховий фонд, що допомагатиме підприємцям з відбудовою.

Страхові виплати зможуть запрацювати з 1 січня 2027 року, якщо до цього моменту вдасться знайти джерела фінансування. Для наповнення фонду можуть збільшити податок на додану вартість (ПДВ) на 1%, розповів міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко під час спілкування із журналістами, передає "Суспільне".

Оскільки держава не може компенсувати кожному підприємству 100% збитків, нова ініціатива направлена на те, щоб надати бізнесу гарантований стартовий капітал для швидкої відбудови. Йдеться про страхову компенсацію до 10 млн доларів.

Ціна такої страховки становитиме 2% від суми покриття в межах встановленого ліміту компенсації. Загальний капітал страхового фонду має становити 2–3 мільярди доларів. Проте додаткових вільних із бюджету для наповнення фонду наразі немає, тому у Мінекономіки пропонують підняти ПДВ з 20% до 21%.

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"Якщо ми дивимося на механізми фінансування страхового фонду з точки зору масштабу ресурсу, адміністрування цього ресурсу і швидкості наповнення — сьогодні це єдине рішення, яке дозволяє швидко мобілізувати мінімально необхідні кошти, щоб український бізнес вистояв під інтенсивними обстрілами ворога цієї зими", — пояснив Кравченко.

Окрім того, щонайменше половину коштів для фонду планують залучити від міжнародних партнерів. За словами міністра, відповідні перемовини із партнерами вже розпочато. Очікується, що згодом до страхування можуть приєднатися приватні компанії, що знизить і саму вартість страхування.

Нагадаємо, народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк розповіла про плани ДПС щодо українців, які нелегально або з порушеннями займаються підприємництвом у мережі.

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