В Украине планируют повысить НДС для страхования бизнеса: в Минэкономики раскрыли подробности

В 2026 году украинский бизнес может понести убытки в размере 10 миллиардов долларов из-за постоянных атак со стороны РФ. Министерство экономики планирует создать страховой фонд, который будет помогать предпринимателям в восстановлении.

Страховые выплаты смогут начаться с 1 января 2027 года, если к этому моменту удастся найти источники финансирования. Для пополнения фонда может быть увеличен налог на добавленную стоимость (НДС) на 1%, сообщил министр экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко в беседе с журналистами, передает "Суспильне".

Поскольку государство не может компенсировать каждому предприятию 100 % убытков, новая инициатива направлена на то, чтобы предоставить бизнесу гарантированный стартовый капитал для быстрого восстановления. Речь идет о страховой компенсации в размере до 10 млн долларов.

Стоимость такой страховки составит 2% от суммы покрытия в пределах установленного лимита компенсации. Общий капитал страхового фонда должен составить 2–3 миллиарда долларов. Однако дополнительных средств из бюджета для пополнения фонда пока нет, поэтому в Минэкономики предлагают повысить НДС с 20% до 21%.

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"Если мы рассматриваем механизмы финансирования страхового фонда с точки зрения объема ресурсов, управления этим ресурсом и скорости его пополнения — сегодня это единственное решение, которое позволяет быстро мобилизовать минимально необходимые средства, чтобы украинский бизнес выстоял под интенсивными обстрелами врага этой зимой", — пояснил Кравченко.

Кроме того, не менее половины средств для фонда планируется привлечь от международных партнеров. По словам министра, соответствующие переговоры с партнерами уже начались. Ожидается, что впоследствии к страхованию могут присоединиться частные компании, что снизит и саму стоимость страхования.

Напомним, народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк рассказала о планах ГНС в отношении украинцев, которые нелегально или с нарушениями занимаются предпринимательской деятельностью в сети.

Фокус также сообщал, что в Верховной Раде предложили ввести новый режим налогообложения для граждан, занимающихся сезонной подработкой.