В сети пишут про новый налог за сезонную работу: в Раде дали объяснение

Ввести новый режим налогообложения для граждан, которые занимаются сезонными подработками, предоставляют бытовые услуги или продают продукцию собственного производства, но не зарегистрированы, как физическое лицо-предприниматель, предложили в Верховной Раде.

Инициаторами законопроекта №15449 стали Даниил Гетманцев, Татьяна Третякова, Марьяна Безуглая и ряд других депутатов.

Как говорится в пояснительной записке, в условиях военного положения и послевоенного восстановления Украины "особую актуальность приобретает создание условий для легализации экономической деятельности граждан, упрощение налогового администрирования и повышение уровня социальной справедливости налогообложения".

Депутаты констатируют, что многие граждане часто продают продукцию собственного производства, выполняют работы на заказ и тому подобное без регистрации как ФЛП, что в свою очередь ведет к тенизации доходов и недополучения налогов, а также отсутствию должной защиты прав потребителей.

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Чтобы решить проблему, законопроект предлагает предоставление права физическим лицам, которые совместно проживают и ведут совместное хозяйство, по собственной инициативе выбрать специальный режим налогообложения доходов домохозяйств

В частности, он предусматривает возможность осуществлять экономическую деятельность без регистрации ФЛП или юридического лица. В то же время, для таких домохозяйств предлагается установить ставку налога на доходы физических лиц в размере 5% с дополнительной уплатой военного сбора в соответствии с законодательством.

Воспользоваться режимом можно будет при условии, что годовой доход не будет превышать 834 минимальные зарплаты.

Также инициаторы документа предлагают ввести единую налоговую декларацию для всего домохозяйства вместо отдельных деклараций каждого его члена.

Подавать ее планируется через электронный кабинет налогоплательщика с функцией автоматического заполнения.

Еще один момент — предоставление права на налоговую скидку, которая будет учитывать расходы на содержание членов домохозяйства по учетом фактического прожиточного минимума.

По мнению депутатов, такой подход сделает систему налогообложения более справедливой, ведь граждане с одинаковыми доходами платят одинаковые налоги независимо от количества иждивенцев.

У себя в соцсетях Гетманцев, который является главой комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, уточнил, что Рада не будет вводить никакие новые налоги, по крайней мере, в этом созыве:

"Тот проект, который приняли за новый налог — о добровольном способе уплаты старого по пониженной ставке".

Напомним, Гетманцев обвинил руководство НБУ в провале политики в отношении PEP.

Также сообщалось, что энергокризис Украины вызвал самый глубокий спад экономики с первого года войны.