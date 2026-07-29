У мережі пишуть про новий податок на сезонну роботу: у Раді надали пояснення

У Верховній Раді запропонували запровадити новий режим оподаткування для громадян, які займаються сезонною підробіткою, надають побутові послуги або продають продукцію власного виробництва, але не зареєстровані як фізична особа-підприємець.

Ініціаторами законопроекту № 15449 стали Данило Гетманцев, Тетяна Третьякова, Мар’яна Безугла та низка інших депутатів.

Як зазначено у пояснювальній записці, в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України "особливої актуальності набуває створення умов для легалізації економічної діяльності громадян, спрощення податкового адміністрування та підвищення рівня соціальної справедливості оподаткування".

Депутати зазначають, що багато громадян часто продають продукцію власного виробництва, виконують роботи на замовлення тощо без реєстрації як ФОП, що, у свою чергу, призводить до тінізації доходів і недоотримання податків, а також до відсутності належного захисту прав споживачів.

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Щоб вирішити цю проблему, законопроект пропонує надати право фізичним особам, які проживають разом і ведуть спільне господарство, за власною ініціативою обрати спеціальний режим оподаткування доходів домогосподарств

Зокрема, він передбачає можливість здійснювати господарську діяльність без реєстрації ФОП або юридичної особи. Водночас для таких домогосподарств пропонується встановити ставку податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5 % із додатковою сплатою військового збору відповідно до законодавства.

Скористатися цим режимом можна буде за умови, що річний дохід не перевищуватиме 834 мінімальні зарплати.

Також ініціатори документа пропонують запровадити єдину податкову декларацію для всього домогосподарства замість окремих декларацій кожного його члена.

Подавати її планується через електронний кабінет платника податків із функцією автоматичного заповнення.

Ще один момент — надання права на податкову знижку, яка враховуватиме витрати на утримання членів домогосподарства з урахуванням фактичного прожиткового мінімуму.

На думку депутатів, такий підхід зробить систему оподаткування більш справедливою, адже громадяни з однаковими доходами сплачуватимуть однакові податки незалежно від кількості утриманців.

У своїх соцмережах Гетманцев, який очолює комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, уточнив, що Рада не запроваджуватиме жодних нових податків, принаймні у цьому скликанні:

"Той законопроект, який сприйняли як новий податок, — про добровільний спосіб сплати старого за зниженою ставкою".

Нагадаємо, що Гетманцев звинуватив керівництво НБУ у провалі політики щодо осіб, що займають публічні посади (PEP).

Також повідомлялося, що енергетична криза в Україні спричинила найглибший економічний спад з першого року війни.