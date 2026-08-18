Сообщения в "приват" и штрафы: как налоговая будет искать нелегальные продажи в сети, — нардеп

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк рассказала о планах Государственной налоговой службы в отношении украинцев, которые нелегально или с нарушениями занимаются предпринимательством в сети. По словам народного депутата, налоговики будут выдавать себя за потенциальных покупателей и "покупать" товары или услуги. Речь идет о торговле через личные сообщения в социальных сетях, например, в Instagram, TikTok, Telegram и т. д. На какие нарушения будут обращать внимание налоговики?

Представители Государственной налоговой службы пришли на заседание комитета Верховной Рады по вопросам финансов и отчитались о выполнении поручений народных депутатов по детенизации экономики, говорится в сообщении Василевской-Смаглюк в Telegram-канале. Среди прочего, проверяли использование регистраторов расчетных операций (РРО), которые порой игнорируются некоторыми интернет-предпринимателями. Кроме того, обратили внимание на продажу товаров и оказание услуг гражданами, не зарегистрировавшими предпринимательскую деятельность. Депутат написала, что налоговики "будут писать в приват", чтобы "выявлять теневой бизнес в соцсетях".

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Сообщение Василевской-Смаглюк появилось днём 18 августа, в первые часы работы очередной сессии Верховной Рады. Депутат озвучила два основных направления работы ГПС в сети.

Первое направление — анализ информации в Instagram, TikTok, Telegram, Viber, WhatsApp, касающейся предпринимателей. Если будут замечены какие-либо "аномалии" в деятельности ФЛП, который должен использовать РРО/ПРРО, то такие предприниматели получат статус "рискованных", а их деятельность будет проверена.

Второе направление — это поиск граждан, занимающихся предпринимательством без регистрации. Если налоговики выявят таких людей, то с ними проведут воспитательную беседу, в которой примут участие представители Национальной полиции. Кроме того, будут налагать штрафы за нелегальное предпринимательство и требовать зарегистрировать деятельность, говорится в сообщении народного депутата.

Налоговые проверки — Василевская-Смаглюк о бизнесе в сети и детинизации, 19 августа Фото: Скриншот

Налоговые проверки — подробности

На портале ГНС можно найти информацию о том, какие наказания могут быть наложены за нарушения, выявленные в ходе налоговых проверок. В частности, за незарегистрированную предпринимательскую деятельность граждан могут оштрафовать: за первое нарушение штраф 17–34 тыс. грн, за второе — 34–85 тыс. грн. Кроме того, наказание за неиспользование РРО/ПРРО — штраф в размере 100% стоимости товара/услуги за первое нарушение и 150% за каждое последующее.

Отметим, что в августе 2023 года Фокус рассказал о том, как зарегистрировать кассовый аппарат в государственной налоговой службе. В ведомстве подробно описали пять шагов, которые необходимо выполнить предпринимателю, чтобы впоследствии не подвергнуться налоговым проверкам.

Напоминаем, что в июне народные депутаты приняли закон о "налогах на OLX", а народный депутат Нина Южанина рассказала, как он отразится на предпринимателях, а также на курьерах и водителях. Между тем в начале августа стало известно о подключении Государственной налоговой службы к базе данных пограничников: налоговики объяснили, зачем это нужно.