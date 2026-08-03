Налоговая увидит каждое пересечение границы украинцев: будут ли новые проверки

Глава государственной налоговой службы Леся Карнаух сообщила о новых возможностях налоговиков благодаря подключению к базе данных государственной пограничной службы. Раньше, чтобы узнать, где находится интересующий налоговиков человек, писали письма и ожидали ответа. Теперь полные данные о местонахождении людей будут получать через электронную систему пограничников. Будут ли какие-либо изменения в правила пересечения границы и зачем ГНС новые возможности?

Благодаря новым возможностям ГНС и ГНСУ будут работать быстрее, рассказали на правительственном портале. При этом автоматизированный доступ налоговиков к базе данных не увеличит очередь на границе, поскольку никаких дополнительных проверок не будет, пояснили налоговики. Благодаря новой системе налоговая будет "противодействовать теневой экономике", сказала Карнаух.

В объяснение ГНС перечислили шесть преимуществ, которые появятся благодаря полным данным об украинцах, выезжающих за границу. Среди них — выявление фиктивных операций, "серого импорта" и "серого экспорта", уклонение от уплаты налогов и данные о налоговом резидентстве.

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Как налоговики будут использовать данные из базы пограничников:

налоговое резиденство — проверка людей, проведших в Украине более 183 дней, чтобы установить, уплатили ли они налоги и чтобы не было двойного налогообложения;

фиктивные операции — будут знать, где находился руководитель компании, когда его подпись появилась под документом

Налоговики также заверили, что все действия с электронным реестром будут персонализированы, точечными (по конкретному человеку и машине) и с полным аудитом (каждое обращение фиксируется).

"Такое взаимодействие никак не изменяет правила или продолжительность пересечения государственной границы. Наличие налоговых вопросов или задолженности не является основанием для ограничения права выезда за границу", — заверила налоговая служба.

Пересечение границы Украины — детали

Отметим, Фокус писал о других особенностях пересечения границы Украины, о которых стало известно в 2026 году. В частности, в июле пограничники рассказали, какие проблемы с наличными могут возникнуть при пересечении границы. Выяснилось, что перевозка наличных или банковских металлов на сумму свыше 10 тыс. евро необходимо обязательно декларировать. Если этого не сделать, то можно получить штраф в размере 20% от суммы, превышающей лимит, а также временное ограничение на пересечение границы. Кроме того, может быть требование стран, в которые устремляются украинцы. Например, при въезде в Польшу следует показать на счете 300 злотых при въезде на срок более четырех дней, и еще плюс 75 злотых на каждый дополнительный день.

Напомним, в июне Фокус собрал информацию о новых правилах пересечения границы, которые заработали с начала лета. Тем временем 20 июля ГНСУ предупредила о важном нюансе, о котором следует знать при выезде за границу.