Не ставят автоматически: в ГПСУ рассказали, как получить штамп о пересечении границы

В ГПСУ пояснили, когда пограничники ставят штамп в паспорте о пересечении границы.

Украинцы могут получить отметку о пересечении государственной границы в своём паспорте. Для этого необходимо обратиться к инспектору Государственной пограничной службы во время прохождения контроля. Об этом в эфире "День.LIVE" сообщила пресс-секретарь Западного регионального управления ГПСУ Светлана Бурда.

По её словам, по умолчанию в паспортах граждан Украины штампы о въезде или выезде не ставятся.

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"Исключение составляют случаи, когда гражданин лично обращается к инспектору пограничной службы с соответствующей просьбой. В таком случае штамп без проблем проставляется при прохождении пограничного контроля", — пояснила Бурда.

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В то же время в Государственной пограничной службе подчеркнули, что не комментируют требования законодательства других стран в отношении документов, необходимых для въезда или оформления определенных статусов.

По словам пресс-секретаря, из открытых источников известно, что в некоторых странах от новых заявителей могут требовать документы, подтверждающие прохождение военной службы в Украине.

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"Среди таких документов может быть паспорт с отметкой о пересечении государственной границы или другие бумажные или электронные документы", — отметила Бурда.

В ГПСУ рекомендуют тем, кому требуется такая отметка для дальнейшего оформления документов за рубежом, сообщать об этом инспектору еще во время прохождения пограничного контроля.

Ранее "Фокус" сообщал об очередях на границе с Польшей. Несмотря на то, что ситуация на границе динамична, а состояние очередей может меняться каждый час, да и скорость прохождения контроля зависит от нескольких факторов, которые стоит учесть перед поездкой, обычно наибольшая нагрузка на украинско-польской границе наблюдается в пунктах пропуска "Устилуг" и "Краковец". Очереди также зафиксированы в "Угринове".