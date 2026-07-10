Проблемы с наличными на границе: какие правила могут повлиять на выезд

Украинцы могут столкнуться с проблемами при пересечении границы из-за нарушения правил перевозки наличных или несоблюдения требований страны въезда в отношении минимальной суммы средств.

Об этом говорится в материале издания "Новости.LIVE" со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины и правительственный портал Республики Польша.

В ГМС напомнили, что наличную валюту и драгоценные металлы на сумму свыше 10 тысяч евро в эквиваленте необходимо декларировать. Кроме того, при перевозке таких средств необходимо подтвердить источник их происхождения.

За недекларирование предусмотрен штраф в размере 20 % от суммы превышения установленного лимита. До выполнения этого требования человеку могут запретить пересечение границы.

"Пересчет суммы в евро осуществляется по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины, или по кросс-курсу на день пересечения таможенной границы", — сообщили в ГМС.

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Еще одной причиной проблем может стать отсутствие минимальной суммы наличных, требуемой страной въезда. В частности, в Польше для поездки продолжительностью до четырёх дней необходимо иметь не менее 300 злотых, а для более длительных поездок — 75 злотых на каждый день пребывания.

Аналогичные требования действуют также в Словакии, Венгрии и Румынии. Кроме того, польские пограничники могут попросить предъявить обратный билет или средства на его приобретение — не менее 200 злотых для граждан стран, граничащих с Польшей. Если человек путешествует на собственном автомобиле, обратный билет не требуется.

Напомним, что с 15 июня на польском пункте пропуска "Медика" ведутся ремонтные работы дорожного покрытия. Как ранее сообщала Государственная таможенная служба, работы планируется завершить только в ноябре 2027 года.

Также ранее стало известно, что Украина усиливает защиту границы с Беларусью из-за риска более широкого вовлечения Минска в войну на стороне России. По информации The Guardian, на северном направлении укрепляют фортификационные сооружения, устанавливают дополнительные системы наблюдения и противотанковые заграждения.