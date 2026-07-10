Проблеми з готівкою на кордоні: які правила можуть вплинути на виїзд

Українці можуть зіткнутися з проблемами під час перетину кордону через порушення правил перевезення готівки або недотримання вимог країни в'їзду щодо мінімальної суми коштів.

Про це йдеться у матеріалі видання Новини.LIVE з посиланням на Державну митну службу України та урядовий портал Республіки Польща.

У ДМС нагадали, що готівкову валюту та банківські метали на суму понад 10 тисяч євро в еквіваленті потрібно декларувати. Також у разі перевезення таких коштів необхідно підтвердити джерело їх походження.

За недекларування передбачено штраф у розмірі 20% від суми перевищення встановленого ліміту. До виконання цієї вимоги людині можуть заборонити перетин кордону.

“Перерахунок суми в євро здійснюється за офіційним курсом, установленим Національним банком України, або за крос-курсом на день перетину митного кордону”, — повідомили в ДМС.

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Окремою причиною проблем може стати відсутність мінімальної суми готівки, яку вимагає країна в'їзду. Зокрема, у Польщі для поїздки тривалістю до чотирьох днів потрібно мати щонайменше 300 злотих, а для довших поїздок — 75 злотих на кожен день перебування.

Подібні вимоги діють також у Словаччині, Угорщині та Румунії. Крім того, польські прикордонники можуть попросити показати зворотний квиток або кошти на його придбання — не менше 200 злотих для громадян країн, що межують із Польщею. Якщо людина подорожує власним автомобілем, зворотний квиток не потрібен.

Нагадаємо, з 15 червня на польському пункті пропуску ”Медика” триває ремонт дорожнього покриття. Як раніше повідомляла Державна митна служба, роботи планують завершити лише в листопаді 2027 року.

Також раніше стало відомо, що Україна посилює захист кордону з Білоруссю через ризик ширшого залучення Мінська до війни на боці Росії. За інформацією The Guardian, на північному напрямку укріплюють фортифікації, встановлюють додаткові системи спостереження та протитанкові загородження.