Україна зміцнює північний кордон через ймовірне залучення Білорусі до війни, — The Guardian

Україна посилює оборону на північному кордоні через побоювання, що Білорусь може бути ще більш та напряму втягнута у війну на боці Росії.

На українсько-білоруському кордоні вже зміцнюються фортифікації, а розвідка та прикордонники уважно стежать за активністю військ і безпілотників поблизу кордону, пише The Guardian.

Журналісти пояснили, що українські військові з початку 2026 року зафіксували приблизно 20% зростання активності російських розвідувальних дронів, які діють з території Білорусі.

Також повідомляється про появу нових російських баз для безпілотників поблизу білоруського кордону та розширення інфраструктури, яка потенційно може використовуватися для підтримки російських операцій.

Попри це, українські та європейські аналітики наразі не бачать ознак формування ударного угруповання військ у Білорусі для нового наступу на Україну. Водночас вони застерігають від поступового залучення Мінська до російської воєнної машини.

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Автори матеріалу підкреслили, що президент України Володимир Зеленський та колишній глава МЗС Дмитро Кулеба підозрюють, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко може готуватися до глибшої участі у війні.

На цьому тлі Україна посилює північний напрямок протитанковими загородженнями, колючим дротом та додатковими засобами спостереження.

У статті зазначається, що головна загроза для Києва полягає не стільки у безпосередньому вступі білоруської армії у бойові дії, скільки в перетворенні Білорусі на стабільний плацдарм для російських операцій проти України.

Експерти також вважають, що стратегія Кремля може полягати не в різкій ескалації, а в поступовому розширенні ролі Білорусі у війні, що створює додаткові ризики для безпеки України та всього регіону.

Нагадаємо, наприкінці травня Лукашенко заявив, що Білорусь нібито знає на території України "дуже серйозну" ціль із точними координатами.

16 червня Лукашенко попросив вибачення у Зеленського за слова та погрози.