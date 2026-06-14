Понад годину на перевірку одного автобуса: на кордоні з Польщею прогнозують значні затримки

Відзавтра у польському пункті пропуску "Медика" розпочинаються ремонтні роботи на дорогах. Автобусне сполучення не припинятиметься, але очікуються суттєві затримки.

З понеділка, 15 червня, на смугах руху, призначених для оформлення автобусів, які в'їжджають до Республіки Польща з України, розпочинаються ремонтні роботи. Про це попередили в Державній прикордонній службі.

Як повідомила польська сторона, автобусне сполучення не припинятиметься, однак оформлення та пропуск автобусів здійснюватимуться зі затримками. Орієнтовна пропускна спроможність може становити до 8 автобусів упродовж 12 годин.

У зв'язку з цим у ДПСУ просять громадян врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок та обирати альтернативні пункти пропуску для перетину державного кордону.

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Закриття ПП "Шегині — Медика" на ремонт

Варто зауважити, що 10 червня Державна митна служба повідомила, що з 15 червня польська сторона розпочинає ремонті роботи дорожнього полотна у пункті "Медика", які триватимуть до листопада 2027 року.

Повідомлялося, що пропуск автобусів з України до Польщі у цей період не здійснюватиметься, натомість пропуск автобусів з Польщі в Україну відбуватиметься у штатному режимі.

Своєю чергою 11 червня міністерство розвитку громад та територій повідомило, що під час перемовин з польською стороною було досягнуто домовленості про забезпечення оформлення автобусів під час літнього сезону навіть в умовах проведення ремонтних робіт.

Нагадаємо, небайдужі поляки зібрали кошти, щоб викупити у міста Кельце 15 автобусів Solaris та передати їх Вінниці.

Також Фокус писав, що уряд Польщі продовжує посилювати міграційну політику. У першому кварталі 2026 року кількість виданих робочих віз іноземцям скоротилася майже у вісім разів порівняно з аналогічним періодом 2022 року.