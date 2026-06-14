Более часа на проверку одного автобуса: на границе с Польшей прогнозируются значительные задержки

Со завтрашнего дня на польском пограничном пункте "Медика" начнутся дорожные ремонтные работы. Автобусное сообщение не будет прерываться, но ожидаются значительные задержки.

С понедельника, 15 июня, на полосах движения, предназначенных для оформления автобусов, въезжающих в Республику Польша из Украины, начнутся ремонтные работы. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Как сообщила польская сторона, автобусное сообщение не будет приостанавливаться, однако оформление и пропуск автобусов будут осуществляться с задержками. Ориентировочная пропускная способность может составить до 8 автобусов в течение 12 часов.

В связи с этим в ГПСУ просят граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные пункты пропуска для пересечения государственной границы.

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Закрытие ПП "Шегини — Медика" на ремонт

Стоит отметить, что 10 июня Государственная таможенная служба сообщила, что с 15 июня польская сторона приступает к ремонтным работам дорожного полотна в пункте "Медика", которые продлятся до ноября 2027 года.

Сообщалось, что пропуск автобусов из Украины в Польшу в этот период не будет осуществляться, однако пропуск автобусов из Польши в Украину будет проходить в штатном режиме.

В свою очередь, 11 июня Министерство развития общин и территорий сообщило, что в ходе переговоров с польской стороной была достигнута договоренность об обеспечении оформления автобусов в летний сезон даже в условиях проведения ремонтных работ.

Напомним, что неравнодушные поляки собрали средства, чтобы выкупить у города Кельце 15 автобусов Solaris и передать их Виннице.

Также "Фокус" сообщал, что правительство Польши продолжает ужесточать миграционную политику. В первом квартале 2026 года количество выданных рабочих виз иностранцам сократилось почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.