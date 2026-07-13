Очереди на границе с Польшей: пограничники объяснили, что влияет на скорость пересечения

Ситуация на границе с Польшей меняется, и длина очередей может сокращаться или увеличиваться каждый час. Скорость прохождения контроля зависит от нескольких факторов, которые следует учесть перед поездкой.

По состоянию на 12:00 13 июля наибольшая загруженность на украинско-польской границе наблюдается в пунктах пропуска "Устилуг" и "Краковец". Очереди также зафиксированы в "Угринове". Об этом сообщает Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница.

Ситуация на границе с Польшей 13 июля

В пункте пропуска "Устилуг" в настоящее время на выезд ожидают около 40 автомобилей. Пропуск пешеходов там не осуществляется.

В пункте пропуска "Краковец" в очереди стоят 35 автомобилей. Пропуск пешеходов также не осуществляется.

В "Угринове" стоит 25 автомобилей.

В то же время на пунктах пропуска "Рава-Русская", "Грушев", "Смильница" и "Нижанковичи" на момент публикации легковые автомобили и автобусы в очередях не фиксировали.

Відео дня

Правила контроля на границе с Польшей Фото: из открытых источников

На пограничном пункте "Шегини" автомобильной очереди нет, однако на выезд ожидают около 50 пешеходов.

Государственная пограничная служба также рекомендует путешественникам учитывать возможные задержки из-за нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Напомним, что на пункте пропуска "Ягодин" временно не осуществляется оформление легковых автомобилей и пешеходов, а на большинстве других пунктов пропуска на польском направлении пешее пересечение границы также невозможно.

Как отмечает Inpoland , в летний сезон и в периоды активных поездок нагрузка на украинско-польской границе традиционно возрастает. В связи с этим время ожидания может существенно различаться в зависимости от того, на каком виде транспорта украинцы пересекают границу.

Автобус, микроавтобус или легковой автомобиль: что быстрее проходит проверку на границе

Вопреки распространенному мнению, универсального ответа нет. На скорость пересечения границы влияют загруженность конкретного пункта пропуска, количество пассажиров, особенности пограничного и таможенного контроля, а также время суток.

В большинстве случаев наиболее оперативно проходит оформление легковых автомобилей. Поскольку в салоне обычно находится небольшое количество людей, проверка документов занимает меньше времени.

Водители могут самостоятельно выбирать менее загруженные пункты пропуска или менять маршрут в случае больших очередей, а также соблюдать правила пограничного контроля на границе с Польшей.

В часы пиковой нагрузки именно для легковых автомобилей нередко образуются самые длинные очереди, особенно на популярных пограничных пунктах, в частности "Краковец-Корчова", "Шегини-Медика" и "Рава-Русская-Хребенне".

Почему автобус может задержаться

Для международных автобусов на отдельных пунктах пропуска предусмотрены специальные полосы движения или особый порядок оформления. Однако это не всегда означает более быстрое пересечение границы.

Причина заключается в том, что пограничники проверяют документы каждого пассажира. Если возникает необходимость в дополнительном досмотре хотя бы одного человека или его багажа, задержка может повлиять на весь автобус.

Микроавтобусы занимают промежуточное положение между легковыми автомобилями и большими автобусами. Они перевозят меньше пассажиров, поэтому оформление часто проходит быстрее, чем у рейсовых автобусов. В то же время правила пограничного контроля для них остаются аналогичными, поэтому окончательное время прохождения зависит от конкретной ситуации на пункте пропуска.

Когда лучше ехать

Наименьшая загруженность на украинско-польской границе обычно наблюдается в будние дни и в ночное время. Перед выходными, праздниками и в период отпускного сезона количество желающих выехать за границу значительно увеличивается, из-за чего время ожидания может увеличиться.

Перед поездкой стоит ознакомиться с актуальной информацией о загруженности пунктов пропуска и, по возможности, выбрать менее популярный маршрут. Это поможет сократить время ожидания независимо от вида транспорта.

Важно

Это исторический рекорд: таможня сообщила, откуда Украина больше всего завозит технику и транспорт

Ранее в ГМС напомнили о правилах провоза наличной валюты и драгоценных металлов. При перевозке средств необходимо подтвердить их источник происхождения.