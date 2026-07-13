Очереди на границе с Польшей: пограничники объяснили, что влияет на скорость пересечения
Ситуация на границе с Польшей меняется, и длина очередей может сокращаться или увеличиваться каждый час. Скорость прохождения контроля зависит от нескольких факторов, которые следует учесть перед поездкой.
По состоянию на 12:00 13 июля наибольшая загруженность на украинско-польской границе наблюдается в пунктах пропуска "Устилуг" и "Краковец". Очереди также зафиксированы в "Угринове". Об этом сообщает Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница.
Ситуация на границе с Польшей 13 июля
В пункте пропуска "Устилуг" в настоящее время на выезд ожидают около 40 автомобилей. Пропуск пешеходов там не осуществляется.
В пункте пропуска "Краковец" в очереди стоят 35 автомобилей. Пропуск пешеходов также не осуществляется.
В "Угринове" стоит 25 автомобилей.
В то же время на пунктах пропуска "Рава-Русская", "Грушев", "Смильница" и "Нижанковичи" на момент публикации легковые автомобили и автобусы в очередях не фиксировали.
На пограничном пункте "Шегини" автомобильной очереди нет, однако на выезд ожидают около 50 пешеходов.
Государственная пограничная служба также рекомендует путешественникам учитывать возможные задержки из-за нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Напомним, что на пункте пропуска "Ягодин" временно не осуществляется оформление легковых автомобилей и пешеходов, а на большинстве других пунктов пропуска на польском направлении пешее пересечение границы также невозможно.
Как отмечает Inpoland , в летний сезон и в периоды активных поездок нагрузка на украинско-польской границе традиционно возрастает. В связи с этим время ожидания может существенно различаться в зависимости от того, на каком виде транспорта украинцы пересекают границу.
Автобус, микроавтобус или легковой автомобиль: что быстрее проходит проверку на границе
Вопреки распространенному мнению, универсального ответа нет. На скорость пересечения границы влияют загруженность конкретного пункта пропуска, количество пассажиров, особенности пограничного и таможенного контроля, а также время суток.
В большинстве случаев наиболее оперативно проходит оформление легковых автомобилей. Поскольку в салоне обычно находится небольшое количество людей, проверка документов занимает меньше времени.
Водители могут самостоятельно выбирать менее загруженные пункты пропуска или менять маршрут в случае больших очередей, а также соблюдать правила пограничного контроля на границе с Польшей.
В часы пиковой нагрузки именно для легковых автомобилей нередко образуются самые длинные очереди, особенно на популярных пограничных пунктах, в частности "Краковец-Корчова", "Шегини-Медика" и "Рава-Русская-Хребенне".
Почему автобус может задержаться
Для международных автобусов на отдельных пунктах пропуска предусмотрены специальные полосы движения или особый порядок оформления. Однако это не всегда означает более быстрое пересечение границы.
Причина заключается в том, что пограничники проверяют документы каждого пассажира. Если возникает необходимость в дополнительном досмотре хотя бы одного человека или его багажа, задержка может повлиять на весь автобус.
Микроавтобусы занимают промежуточное положение между легковыми автомобилями и большими автобусами. Они перевозят меньше пассажиров, поэтому оформление часто проходит быстрее, чем у рейсовых автобусов. В то же время правила пограничного контроля для них остаются аналогичными, поэтому окончательное время прохождения зависит от конкретной ситуации на пункте пропуска.
Когда лучше ехать
Наименьшая загруженность на украинско-польской границе обычно наблюдается в будние дни и в ночное время. Перед выходными, праздниками и в период отпускного сезона количество желающих выехать за границу значительно увеличивается, из-за чего время ожидания может увеличиться.
Перед поездкой стоит ознакомиться с актуальной информацией о загруженности пунктов пропуска и, по возможности, выбрать менее популярный маршрут. Это поможет сократить время ожидания независимо от вида транспорта.Важно
Ранее в ГМС напомнили о правилах провоза наличной валюты и драгоценных металлов. При перевозке средств необходимо подтвердить их источник происхождения.
Ранее сообщалось, что с 15 июня на польском пункте пропуска "Медика" будут проводиться ремонтные работы дорожного покрытия. Как пояснила Государственная таможенная служба, работы планируется завершить только в ноябре 2027 года. Впоследствии в Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, что автобусное движение через пункт пропуска "Шегини-Медика" летом ограничивать не будут, ведь Украина договорилась с Польшей, что решение о временной приостановке оформления автобусов на въезд в страну с 15 июня 2026 года на полтора года, о котором польская сторона сообщила накануне, будет отложено.