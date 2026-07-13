Черги на кордоні з Польщею: прикордонники пояснили, що впливає на швидкість перетину

Ситуація на кордоні з Польщею динамічна, а стан черг може змінюватися щогодини. Швидкість проходження контролю залежить від декількох факторів, які варто врахувати перед поїздкою.

Станом на 12:00 год. 13 липня найбільше навантаження на українсько-польському кордоні спостерігається у пунктах пропуску "Устилуг", "Краківець". Черги також зафіксовані у "Угринові". Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Ситуація на кордоні із Польщею 13 липня

У пункті "Устилуг" наразі на виїзд очікують близько 40 автівок. Пропуск пішоходів там не здійснюється.

В пункті пропуску "Краківець" стоять у черзі 35 автівок. Пропуск пішоходів також не здійснюється.

У "Угринові" стоять 25 авто.

Водночас на пунктах пропуску "Рава-Руська", "Грушів", "Смільниця" та "Нижанковичі" на момент публікації легкові автомобілі та автобуси в чергах не перебували.

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Правила контролю на кордоні з Польщею Фото: з відкритих джерел

На переході "Шегині" автомобільної черги немає, однак на виїзд очікують близько 50 пішоходів.

Державна прикордонна служба також рекомендує мандрівникам враховувати можливі затримки через нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Нагадаємо, що у пункті пропуску "Ягодин" тимчасово не здійснюється оформлення легкових автомобілів і пішоходів, а на більшості інших пунктів пропуску на польському напрямку піший перетин кордону також недоступний.

Як зазначають в Inpoland, під час літнього сезону та періодів активних поїздок навантаження на українсько-польському кордоні традиційно зростає. Через це час очікування може суттєво відрізнятися залежно від того, яким транспортом перетинають кордон українці.

Автобус, бус чи автомобіль: що швидше проходить перевірку на кордоні

Попри поширену думку, універсальної відповіді немає. На швидкість перетину кордону впливають завантаженість конкретного пункту пропуску, кількість пасажирів, особливості прикордонного та митного контролю, а також час доби.

У більшості випадків найоперативніше оформлення проходять легкові автомобілі. Оскільки в салоні зазвичай перебуває небагато людей, перевірка документів забирає менше часу.

Водії можуть самостійно обирати менш завантажені пункти пропуску або змінювати маршрут у разі великих черг, а також дотримуватися правил контролю на кордоні з Польщею.

Під час пікових навантажень саме для легкових автомобілів нерідко формуються найдовші черги, особливо на популярних переходах, зокрема Краківець-Корчова, Шегині-Медика та Рава-Руська-Хребенне.

Чому автобус може затриматися

Для міжнародних автобусів на окремих пунктах пропуску передбачені спеціальні смуги руху або окремий порядок оформлення. Проте це не завжди означає швидший перетин кордону.

Причина полягає в тому, що прикордонники перевіряють документи кожного пасажира. Якщо виникає потреба у додатковому контролі хоча б однієї людини або її багажу, затримка може вплинути на весь автобус.

Мікроавтобуси посідають проміжне місце між легковими автівками та великими автобусами. Вони перевозять менше пасажирів, тому оформлення часто відбувається швидше, ніж у рейсових автобусів. Водночас правила прикордонного контролю для них залишаються аналогічними, тому остаточний час проходження залежить від конкретної ситуації на пункті пропуску.

Коли краще їхати

Найменше навантаження на українсько-польському кордоні зазвичай спостерігається у будні дні та в нічний час. Перед вихідними, святами та під час відпускного сезону кількість охочих виїхати за кордон суттєво збільшується, через що час очікування може зрости.

Перед поїздкою варто перевірити актуальну інформацію про завантаженість пунктів пропуску та, за можливості, обрати менш популярний маршрут. Це допоможе скоротити час очікування незалежно від виду транспорту.

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