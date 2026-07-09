Імпорт України б'є рекорди, а дефіцит торгівлі зростає — що це означає для економіки країни? Фінаналітик прокоментував нові дані митниці.

Дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс на понад половину. За підсумками першого півріччя 2026 року товарообіг України сягнув 70,3 млрд доларів. Водночас дефіцит зовнішньої торгівлі товарами збільшився на 54,6% у річному вимірі — до 28,3 млрд доларів. Про це свідчать оперативні дані Державної митної служби, які прокоментував фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За актуальною інформацією митниці, у січні–червні 2026 року Україна імпортувала товарів на 49,3 млрд доларів (+28,7% до аналогічного періоду минулого року), тоді як експорт становив 21 млрд доларів (+5%).

Водночас лише за перший місяць літа ситуація погіршилася. Експорт скоротився до 3,5 млрд доларів, що на 2,8% менше, ніж у травні, і на 14,6% менше, ніж у червні минулого року. Імпорт, навпаки, зріс до 8,8 млрд доларів — на 20,5% у місячному та на 25,7% у річному вимірі.

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У підсумку дефіцит зовнішньої торгівлі у червні досяг 5,3 млрд доларів, що є на 43,2% більше, ніж у травні, та на 82,8% більше, ніж рік тому.

За 6 місяців 2026 року товарообіг України становив 70,3 млрд доларів Фото: Державна митна служба України

Імпорт техніки встановив історичний рекорд — експерт

Коментуючи статистику, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин звернув увагу на стрімке зростання імпорту машин, обладнання та транспортних засобів.

"Імпорт машин, устаткування і транспортних засобів у червні 2026 року — абсолютний історичний рекорд: 4,3 млрд доларів (+16,2% м/м)", — зазначив він.

За підсумками шести місяців ця категорія імпорту досягла 21,3 млрд доларів, що на 43,9% більше, ніж роком раніше.

На думку експерта, поки що немає ознак швидкого покращення ситуації із зовнішньою торгівлею.

"Немає поки ніяких сигналів, що ситуація суттєво покращиться. Окрім одного — в цьому році будуть кращі результати в агросекторі завдяки погодному фактору. Але чи дадуть нам все зібрати та вивезти — ось питання", — написав Шевчишин.

Що найбільше імпортує та експортує Україна та звідки везе

За інформацією Держмитслужби, найбільшими торговельними партнерами України серед імпортерів стали:

Китай — 13,9 млрд доларів;

Польща — 4,7 млрд доларів;

Німеччина — 3,2 млрд доларів.

Найбільше українських товарів експортували до:

Польщі — 2,4 млрд доларів;

Туреччини — 1,8 млрд доларів;

Італії — 1,3 млрд доларів.

Основу імпорту становили машини, обладнання та транспортні засоби (21,3 млрд доларів), паливно-енергетичні товари (7,4 млрд доларів) та продукція хімічної промисловості (6,9 млрд доларів).

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Найбільшу частку українського експорту забезпечили продовольчі товари (12,5 млрд доларів), метали та вироби з них (2,2 млрд доларів), а також машини, обладнання і транспорт (1,8 млрд доларів).

Нагадаємо, раніше українці скаржилися на імпортну сіль. Після того, як російські окупанти захопили Соледар на Донеччині, що забезпечував майже 90% видобутку солі в країні до 2023 року, Україна почала імпортувати сіль з-за кордону, зокрема з Туреччини, Єгипту та Румунії.