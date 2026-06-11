Українці скаржаться на імпортну сіль: що з нею не так

Після того, як ЗС РФ окупували місто Соледар на Донеччині, що забезпечувало майже 90% видобутку солі в країні до 2023 року, Україна, серед іншого, почала імпортувати сіль з-за кордону, зокрема з Туреччини, Єгипту та Румунії.

Українці одразу відчули різницю між сіллю "Артемсіль", яку видобували в Соледарі, і привізною. У чому різниця, пояснили в ефірі каналу "Київ 24".

За словами журналістів, більшість скарг на імпортну сіль зводяться до одного — вона не така солона.

Але справа не в солі і навіть не в концентрації солі всередині кристалика солі, а в розмірі та формі безпосередньо кристаликів, зазначили в студії.

"Наша артемівська сіль, якщо згадати, була кам'яною, і її кристали були великими, нерівними, важкими та трохи сіруватими. Вони довше розчинялися на шматочках їжі і, відповідно, трималися довше на наших рецепторах", — розповідає ведуча.

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Тому, коли людина брала дрібку такої солі, то в ній була більша маса речовини.

Що ж стосується імпортної солі, то в переважній більшості вона — виварна, через що має дрібніший і "повітряніший" вигляд.

"Вона схожа на пушок, має більш однорідну структуру, кристали її схожі за розміром і вони, відповідно, займають більший обсяг, але важать при цьому менше. Вони моментально розчиняються на вашій мові і так само швидко зникають", — пояснили журналісти.

Якщо в одній столовій ложці артемівської кам'яної солі містилося 30 грамів, то в імпортної ця вага становить лише 22 грами.

"Тому якщо ви готуєте щось за бабусиним рецептом, і там вказана одна столова ложка солі, зараз сміливо додавайте на третину більше, тобто півтори ложки", — рекомендують глядачам.

УНІАН із посиланням на експертів зазначає, що зараз в Україні дефіциту солі не спостерігається. Крім імпортної солі, на прилавках також є сіль із Солотвина на Закарпатті, а також із Дрогобича у Львівській області.

Фахівці констатують, що в Україні рівень споживання солі в їжу у 2,5 раза вищий за рекомендовані показники.

За даними фахівців, у середньому українці споживають близько 12,5 г солі на добу. Водночас, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує не перевищувати норму в 5 грамів.

Нагадаємо, під час бойових дій на Донеччині Збройні сили Російської Федерації переміщують війська через підземні багатокілометрові тунелі в соляних печерах під Бахмутом і Соледаром.

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