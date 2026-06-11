После того, как ВС РФ оккупировали город Соледар в Донецкой области, который обеспечивал почти 90% добычи соли в стране до 2023 года, Украина, среди прочего, начала импортировать соль из-за рубежа, в частности из Турции, Египта и Румынии.

Украинцы сразу почувствовали разницу между солью "Артемсіль", которая добывалась в Соледаре, и привозной. В чем разница, объяснили в эфире канала "Киев 24".

По словам журналистов, большинство жалоб на импортную соль сводятся к одному — она не такая соленая.

Но дело не в соли и даже не в концентрации соли внутри кристаллика соли, а в размере и форме непосредственно кристалликов, отметили в студии.

"Наша артемовская соль, если вспомнить, была каменной, и ее кристаллы были большими, неровными, тяжелыми и немного сероватыми. Они дольше растворялись на кусочках еды и, соответственно, держались дольше на наших рецепторах", — рассказывает ведущая.

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Поэтому, когда человек брал щепотку такой соли, то в ней была больше масса вещества.

Что же касается импортной соли, то в подавляющем большинстве она — выварочная, из-за чего выглядит мельче и "воздушнее".

"Она похожа на пушок, имеет более однородную структуру, кристаллы ее схожи по размеру и они, соответственно, занимают больший объем, но весят при этом меньше. Они моментально растворяются на вашем языке и так же быстро исчезают", — объяснили журналисты.

Если в одной столовой ложке артемовской каменой соли помещалось 30 граммов, то у импортной этот вес составляет только 22 грамма.

"Поэтому если вы готовите что-то по бабушкиному рецепту, и там указана одна столовая ложка соли, сейчас смело добавляйте на треть больше, то есть полторы ложки", — рекомендуют зрителям.

УНИАН со ссылкой на экспертов отмечает, что сейчас в Украине дефицита соли не наблюдается. Кроме импортной соли, на прилавках также есть соль из Солотвино на Закарпатье, а также из Дрогобыча во Львовской области

Специалисты констатируют, что в Украине уровень потребления соли в пищу в 2,5 раза выше рекомендованных показателей.

По данным специалистов, в среднем украинцы потребляют около 12,5 г соли в сутки. В то же время, Всемирная организация здравоохранения рекомендует не превышать норму в 5 граммов.

Напомним, во время боевых действий в Донецкой области Вооруженные силы Российской Федерации перемещают войска через подземные многокилометровые тоннели в соляных пещерах под Бахмутом и Соледаром.

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