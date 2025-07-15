Тоннели на 200 км: ВС РФ обустроили подземные базы в соляных пещерах Соледара и Бахмута (видео)

Во время боевых действий в Донецкой области Вооруженные силы Российской Федерации перемещают войска через подземные многокилометровые тоннели в соляных пещерах под Бахмутом и Соледаром. Кроме грузовиков, на видео из пещер попала церковь, которую обустроили оккупанты.

Related video

Бахмутско-Соледарская агломерация подземных шахт, в которых 100 лет добывали соль, находится под полным контролем ВС РФ, написали в Telegram-канале Exilnova+. Сеть тоннелей проходит неподалеку от линии фронта в Донецкой области, и оккупанты активно используют подземную сеть, создав военные базы под землей.

Сообщение о соляных тоннелях Бахмута-Соледара и войсках РФ появилось в канале днем 15 июля. Сообщение содержит полутораминутное видео, снятое российским военным: какой источник видео и когда велась запись, не указано.

На видео видно, как оператор едет в грузовике по темным тоннелям, едва освещенным фонарями. Ориентировочная высота потолков — до восьми метров. Россиянин миновал колонну машин, которые стоят под стенами по обе стороны дороги. В кадр попали фонари, непонятная инфраструктура. Видим, что параллельно основному идет другой такой же высокий и широкий коридор, слышен гул ветра: оккупант говорит, что ему страшно и жутко.

Голос на видео говорит, что пещеры — "мистическое место", в котором вели бои наемники ЧВК Вагнер". В какой-то момент оператор разворачивает камеру и в кадре появляется лицо российского оккупанта. Он показывает, что в отдельной пещере обустроили церковь и удивляется, как такое можно сделать на четвертом ярусе. По его мнению, это что-то "символическое и странное".

"Сейчас вся эта подземная сеть находится под контролем оккупантов и выступает неуязвимой базой прямо на линии фронта", — говорится в заметке Exilnova+.

Война РФ — что происходит на Краматорском направлении

Соляные шахты Бахмута-Соледара — совокупность подземных шахт, в которых добывали соль, рассказали на портале NV в 2023 году, когда в данной местности шли бои. Некоторые тоннели проходят на глубине 200-300 м, и до них не достанет ни один снаряд. Примерная длина тоннелей — около 200 км, пояснила журналистам геолог "Артемсоли" Виктория Скрипник.

На онлайн-карте боевых действий DeepState видим, что Бахмут и Соледар относится к Крамарскому направлению. Линия боев проходит в 2 км от окрестностей Соледара и в 8 км — от окрестностей Бахмута. Оккупация указанных населенных пунктов состоялась зимой 2023 года, и с тех пор ВС РФ продвинулись менее чем на 10 км.

Война РФ — как проходит линия фронта возле Соледара и Бахмута 15 июля Фото: DeepState

Тем временем Генштаб ВСУ в отчете по состоянию на 16 ч 15 июля сообщил о количестве штурмов ВС РФ на Краматорском направлении — пять. На соседнем, Лиманском отрезке, насчитали три штурма, на Торецком — семь.

Отметим, в мае Фокус писал о продвижении ВС РФ в сторону Константиновки — населенного пункта, расположенного западнее Часового Яра и оккупированного Бахмута на Крамарском направлении. Аналитики DeepState заявили о том, что россияне приблизились к городу на расстояние 10 км и пытаются обойти с нескольких сторон.

Напоминаем, 15 июля Reuters опубликовало информацию от анонимных источников о планах Кремля на продолжение войны и оккупацию территории Украины.