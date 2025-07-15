Тунелі на 200 км: ЗС РФ облаштували підземні бази у соляних печерах Соледару та Бахмуту (відео)

Під час бойових дій у Донецькій області Збройні сили Російської Федерації переміщують війська через підземні багатокілометрові тунелі в соляних печерах під Бахмутом та Соледаром. Крім вантажівок, на відео з печер потрапила церква, яку облаштували окупанти.

Related video

Бахмутсько-Соледарська агломерація підземних шахт, у яких 100 років видобували сіль, перебуває під повним контролем ЗС РФ, написали у Telegram-каналі Exilnova+. Мережа тунелів проходить неподалік від лінії фронту у Донецькій області, і окупанти активно використовують підземну мережу, створивши військові бази під землею.

Допис про соляні тунелі Бахмуту-Соледару та війська РФ з'явився у каналі вдень 15 липня. Допис містить півторахвилинне відео, зняте російським військовим: яке джерело відео та коли вівся запис, не вказано.

На відео бачимо, як оператор їде у вантажівці темними тунелями, ледь освітленими ліхтарями. Орієнтовна висота стель — до восьми метрів. Росіянин минув колону машин, які стоять під стінами обабіч дороги. У кадр потрапили ліхтарі, незрозуміла інфраструктура. Бачимо, що паралельно основному іде інший такий же високий та широкий коридор, чути гудіння вітру: окупант говорить, що йому страшно і моторошно.

Голос на відео каже, що печери — "містичне місце", у якому вели бої найманці ПВК Вагнер". У якийсь момент оператор розвертає камеру й у кадрі з'являється обличчя російського окупанта. Він показує, що в окремій печері облаштували церкву і дивується, як таке можна зробити на четвертому ярусі. На його думку, це щось "символічне та дивне".

"Зараз вся ця підземна мережа перебуває під контролем окупантів і виступає невразливою базою просто на лінії фронту", — ідеться у дописі Exilnova+.

Війна РФ — що відбувається на Краматорському напрямку

Соляні шахти Бахмуту-Соледару — сукупність підземних шахт, у яких видобували сіль, розповіли на порталі NV у 2023 році, коли у даній місцевості тривали бої. Деякі тунелі проходять на глибині 200-300 м, і до них не дістане жодний снаряд. Приблизна довжина тунелів — близько 200 км, пояснила журналістам геологиня "Артемсолі" Вікторія Скрипник.

На онлайн-карті бойових дій DeepState бачимо, що Бахмут та Соледар належить до Крамарського напрямку. Лінія боїв проходить за 2 км від околиць Соледара та за 8 км — від околиць Бахмуту. Окупація вказаних населених пунктів відбулась взимку 2023 року, і з того часу ЗС РФ просунулись на менш як 10 км.

Війна РФ - як проходить лінія фронту біля Соледару та Бахмуту 15 липня Фото: DeepState

Тим часом Генштаб ЗСУ у звіті станом на 16 год 15 липня повідомив про кількість штурмів ЗС РФ на Краматорському напрямку — п'ять. На сусідньому, Лиманському відтинку, нарахували три штурми, на Торецькому — сім.

Зазначимо, у травні Фокус писав про просування ЗС РФ бік Костянтинівки — населеного пункту, розташованого західніше Часового Яру та окупованого Бахмуту на Крамарському напряму. Аналітики DeepState заявили про те, що росіяни наблизились до міста на відстань 10 км та намагаються обійти з кількох сторін.

Нагадуємо, 15 липня Reuters опублікувало інформацію від анонімних джерел про плани Кремля на подовження війни та окупацію території України.