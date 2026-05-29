Ціни залежатимуть від імпорту: Україну чекає дефіцит абрикос та персиків через заморозки

Аномально холодний квітень в Україні завдав найбільшого удару по фруктово-ягідній групі. Під ризиком опинилися абрикоси, персики, рання черешня та полуниця, а частина врожаю цих культур була втрачена.

Про це повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка у коментарі РБК-Україна.

За його словами, найбільший вплив весняних заморозків буде відчутний на початку сезону, коли ринок ще не насичений продукцією.

“Під ризиком — абрикоси, персики, рання черешня та рання полуниця. Особливо це стосується перших тижнів сезону, коли ринок ще не насичений”, — пояснив Гопка.

Експерт зазначив, що через втрату частини врожаю абрикоси та персики можуть стати дефіцитними. При цьому ціни на ці фрукти значною мірою залежатимуть від обсягів імпорту.

Своєю чергою виконавчий директор Економічний дискусійний клуб Олег Пендзин вважає, що можливий дефіцит абрикосів чи черешні не стане критичним для українців, оскільки ці продукти не належать до соціально значущих.

“Без малини можна прожити, як і без черешні чи абрикоса. Ви не зможете прожити без хліба, без картоплі, без городини, без круп”, — зазначив Пендзин.

За його словами, якщо українських фруктів на ринку бракуватиме, зростуть поставки імпортної продукції з Туреччини та країн Середньої Азії.

Нагадаємо, через аномальні заморозки у квітні та травні українські фермери зазнали збитків, зокрема постраждали плантації кавунів, полуниці, малини та виноградники.

Раніше повідомлялося, що в Україні переглянули ціни на продукти харчування. За інформацією Держстату, за місяць вони підвищилися на 1,4%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року — на 8,6%. Найвідчутніше зросла вартість хліба та борошняних виробів, риби, цукру й соняшникової олії. Водночас частина продуктів у квітні подешевшала.