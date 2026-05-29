Цены будут зависеть от импорта: Украину ждет дефицит абрикос и персиков из-за заморозков

Аномально холодный апрель в Украине нанес наибольший удар по фруктово-ягодной группе. Под риском оказались абрикосы, персики, ранняя черешня и клубника, а часть урожая этих культур была потеряна.

Об этом сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии РБК-Украина.

По его словам, наибольшее влияние весенних заморозков будет ощутимо в начале сезона, когда рынок еще не насыщен продукцией.

"Под риском — абрикосы, персики, ранняя черешня и ранняя клубника. Особенно это касается первых недель сезона, когда рынок еще не насыщен", — пояснил Гопка.

Эксперт отметил, что из-за потери части урожая абрикосы и персики могут стать дефицитными. При этом цены на эти фрукты в значительной степени будут зависеть от объемов импорта.

В свою очередь исполнительный директор Экономический дискуссионный клуб Олег Пендзин считает, что возможный дефицит абрикосов или черешни не станет критическим для украинцев, поскольку эти продукты не относятся к социально значимым.

"Без малины можно прожить, как и без черешни или абрикоса. Вы не сможете прожить без хлеба, без картофеля, без овощей, без круп", — отметил Пендзин.

По его словам, если украинских фруктов на рынке будет не хватать, вырастут поставки импортной продукции из Турции и стран Средней Азии.

Напомним, из-за аномальных заморозков в апреле и мае украинские фермеры понесли убытки, в частности пострадали плантации арбузов, клубники, малины и виноградники.

Ранее сообщалось, что в Украине пересмотрели цены на продукты питания. По информации Госстата, за месяц они повысились на 1,4%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 8,6%. Ощутимее всего выросла стоимость хлеба и мучных изделий, рыбы, сахара и подсолнечного масла. В то же время часть продуктов в апреле подешевела.