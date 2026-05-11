После заморозков в Украине прогнозируют дефицит фруктов: что будет с ценами

После аномальных заморозков в апреле и мае многие фермеры получили немало убытков. На плантациях вымерзли арбузы, клубника, малина, а также пострадали виноградники. В Украине уже появились прогнозы, что фрукты и овощи в этом году существенно подорожают.

Несмотря на все защитные меры, многие посадки придется заново восстанавливать. Но, по мнению, почетного президента Ассоциации фермеров Украины Николая Стрижака прогнозы относительно подорожания сезонных фруктов на 30-80% являются преувеличенными, пишет "Телеграф".

По его словам, ценообразование на продовольственном рынке Украины формируется не по классическим экономическим моделям, где производитель сельскохозяйственной продукции каким-то образом влияет на конечную цену.

"Производитель на самом деле уже около 15 лет не имеет никакого влияния на ценообразование в Украине. Цены определяет не продавец и не объем урожая, а покупатель — то есть его готовность платить. Схема проста: цена поднимается постепенно на 10%, иногда на 20%. Как только покупатели перестают брать товар по определенной цене — магазин снижает ее до уровня, обеспечивающего сбыт. Именно на этом уровне и устанавливается рыночная стоимость. Ценообразование также существенно определяется корпоративными договоренностями между несколькими крупными торговыми сетями. Они легко могут между собой согласовать поднятие цен одновременно во всех магазинах на одинаковый процент", — рассказал эксперт.

Відео дня

Кроме того, Николай Стрижак считает, что дефицит украинских фруктов будет компенсирован импортом, в частности, из Азербайджана, Армении.

"Дефицит отечественных фруктов — в частности абрикосов, персиков, черешни — будет компенсирован импортом из Азербайджана, Армении и других стран. Рынок не останется пустым. Если поднять цену на 80%, как прогнозируют некоторые экономисты, — товар просто не будут покупать, он начнет гнить, и стоимость все равно упадет", — говорит он.

Напомним, что в мае в Украине обновили цены на продукты. По данным Госстата, за месяц они выросли на 1,4%, а в годовом измерении — на 8,6%. Больше всего подорожали хлеб и изделия из муки, рыба, сахар и подсолнечное масло. В то же время некоторые продукты в апреле стали дешевле. Фокус выяснил, как изменились цены в Украине и что больнее всего ударит по кошелькам украинцев в мае.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине было зафиксировано стремительное подорожание гречки. Стоимость крупы достигла трехлетнего максимума.