Після заморозків в Україні прогнозують дефіцит фруктів: що буде з цінами

Після аномальних заморозків у квітні та травні багато фермерів отримали чимало збитків. На плантаціях вимерзли кавуни, полуниця, малина, а також постраждали виноградники. В Україні вже з'явилися прогнози, що фрукти та овочі цьогоріч суттєво здорожчають.

Попри всі захисні заходи, багато посадок доведеться заново відновлювати. Але, на думку, почесного президента Асоціації фермерів України Миколи Стрижака прогнози щодо подорожчання сезонних фруктів на 30–80% є перебільшеними, пише "Телеграф".

За його словами, ціноутворення на продовольчому ринку України формується не за класичними економічними моделями, де виробник сільськогосподарської продукції якимось чином впливає на кінцеву ціну.

"Виробник насправді вже близько 15 років не має жодного впливу на ціноутворення в Україні. Ціни визначає не продавець і не обсяг врожаю, а покупець — тобто його готовність платити. Схема проста: ціна піднімається поступово на 10%, іноді на 20%. Щойно покупці перестають брати товар за певною ціною — магазин знижує її до рівня, що забезпечує збут. Саме на цьому рівні й встановлюється ринкова вартість. Ціноутворення також суттєво визначається корпоративними домовленостями між кількома великими торговельними мережами. Вони легко можуть між собою погодити підняття цін одночасно в усіх магазинах на однаковий відсоток", — розповів експерт.

Крім того, Микола Стрижак вважає, що дефіцит українських фруктів буде компенсований імпортом, зокрема, із Азербайджану, Вірменії.

"Дефіцит вітчизняних фруктів — зокрема абрикосів, персиків, черешні — буде компенсований імпортом із Азербайджану, Вірменії та інших країн. Ринок не залишиться порожнім. Якщо підняти ціну на 80%, як прогнозують деякі економісти, — товар просто не купуватимуть, він почне гнити, і вартість усе одно впаде", — каже він.

