РФ закупила бензин в Індії на тлі паливної кризи: пливуть два танкери, — Reuters

Росія на тлі паливної кризи почала купувати бензин в Індії та шукати інші можливості для імпорту пального, розповіло інформаційне агентство Reuters. Вже сьогодні у РФ пливуть два танкери, які можуть закрити кількаденну недостачу. Яких заходів вживає Кремль, щоб впоратись з дефіцитом пального та скаргами росіян?

Дефіцит палива у РФ виник через серію ударів України по об'єктах нафтової галузі, ідеться у матеріалі агентства. Вже сьогодні з Індії йдуть два танкери, які везуть від 60 до 80 тисяч тонн бензину. Крім того, Москва шукає інші шляхи подолання кризи, і до цього долучать Білорусь та інші країни.

Журналісти Reuters отримали інформацію від трьох джерел про те, як РФ намагається впоратись з нафтової кризою, яка охопила всю територію країни. Уточнюється, що скарги на відсутність чи дороговизну пального лунали в усіх 11 часових поясах Росії. Перше джерело заявило, що з Індії іде 40 тис. тонн пального, друге — два танкери з 30-40 тис. тонна бензину на кожному. Також з'явилась інформація, що Кремль планує в місяць імпортувати 400 тис. тонн пального при добовому споживанні 110 тис. тонн [тобто потреби РФ — 3,3 млн тонн на місяць, а імпорт складе 12% — ред.]. Вказано, що імпорт відбуватиметься з низки країн: список невідомий, але серед них є Білорусь та Індія.

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"Росія розпочала імпорт бензину морем з Індії", — написало медіа.

У матеріалі зауважується, що немає інформації, які саме індійські нафтопереробні заводи почали продавати бензин РФ. Також немає даних про сумарні місячні поставки, які ітимуть росіянам, наприклад, через Індійський океан.

Інше джерело пального для РФ, яке може допомогти Кремлю, — це Білорусь, нагадали журналісти. З'ясувалося, що за перші два тижні червня білоруси поставили росіянам 70 тис. тонн палива, і це втричі більше за аналогічні показники травня. [Якщо обсяги збереглися, то повне червневе постачання становило 140 тис. тонн, тобто 4% від місячних потреб — ред.].

Інші заходи, які вживає Кремль, — це рішення про субсидії на імпорт палива до РФ: уряд ухвалив відповідне рішення у червні 2026 року, уточнив медіа.

Медіа нагадало, що Індія, яка може покрити дефіцит палива у РФ, перебуває на третьому місці у світі за масштабами імпорту російської нафти. Обсяги постачання у червні досягнули рівня 2,7 млн барелів на день. Постачання зросло на 30% порівняно з травнем через проблеми в Ормузькій протоці, розповіло Reuters.

Паливна криза у РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про серію атак дронів по НПЗ РФ, після яких росіяни почали скаржитись на відсутність пального. Один з таких ударів відбувся 16-18 червня: безпілотники влучили по Московському нафтопереробному заводу у Капотні. На відео з місця показали стовпи диму та вогню, і також кришку нафтового резервуара, яку знесли вибуховою хвилею. Після цього у мережі з'явились кадри, на яких москвичі й санктпетербуржці показували кілометрові черги на АЗС: говорили, що пального або немає, або воно подорожчало, або його продають з обмеженнями — наприклад, не більше 20-60 л на машину і виключно у бензобак, а не в каністру.

26 червня з'явилось пояснення російського нафтового експерта, який пояснив, чому почалась криза з пальним. З'ясувалось, проблеми у Москві виникли через "ажіотаж", оскільки столичний регіон завжди у пріоритеті для постачальників. До всього, у пояснення не пролунало слово "вибух": натомість його замінили іншими евфемізмами.

Нагадуємо, 29 червня з'явилась свіжа заява представників окупаційної адміністрації Криму, які розповіли про кризу з пальним та електропостачанням.