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"Швидке окислення вуглеводнів з викидом теплової енергії": у РФ пояснили, чому немає бензину

фото вибуху на Московському НПЗ
У РФ не пов'язуть відсутність пального за вибухами на НПЗ (ілюстративне фото) | Фото: Exilenova+

Дефіцит бензину на заправках Москви має кілька причин, і серед них лише побіжно згадують "інцидент у Капотні", написало росЗМІ з посиланням на російського експерта з енергетики. Експерт не вимовив слів "вибух", "пожежа на нафтопереробному заводі". Натомість використав термін "швидке окиснення вуглеводнів з викидом теплової енергії". Як у РФ приховують причини дефіциту пального, від якого потерпають від ТОТ Криму до Москви й далі аж до Чити?

РосЗМІ розпитали про причини дефіциту пального заступника генерального директора Інституту національної енергетики Олександра Фролова. На пропагандистському порталі URA.ru опублікували пояснення експерта, у яких використали максимальну кількість евфемізмів та "новоязу", звичного з часу перших "хлопків" у Криму. Також були запевнення, що для москвичів бензину є достатня кількість, а причини черг — це начебто "ажіотаж", а не "інцидент у Капотні".

Фролов озвучив різні причини відсутності бензину для Москви та для регіонів. З його слів, основна причина "тимчасової нестачі бензину на АЗС" у Москві — це начебто "паніка". До подій у Капотні москвичі не реагували панікою на удари по НПЗ в інших регіонах, хоч з інших заводів йшло пальне на столичні заправки. А після подій 18 червня перелякались, хоч Москва — це "великий логістичний хаб", який у будь-якому випадку буде з пальним. Як вважає експерт, навіть втрата Московського НПЗ, який закривав 40% потреб москвичів, не привело до дефіциту. Після цього Фролов сказав, що на АЗС Москви без проблем можна заправитись, оскільки нове пальне вже привезли з інших місць.

Відео дня

Дефіцит пального в регіонах РФ, окрім Москви, — це все ж "інциденти на НПЗ". Фролов озвучив дві причини "інцидентів": "збільшилась кількість випадків падіння уламків" і ставалось "швидке окислення вуглеводнів із виділенням теплової енергії". Російський експерт не використав слів "дрони", "вибухи", "влучання", "пожежа". Замість цього росіяни почули евфемізми "уламки" та "швидке окислення".

скриншот публікацій росЗМІ про причини дефіциту пального
Дефіцит пального у РФ — як росЗМІ називають атаки дронів на НПЗ
Фото: Скриншот

Дефіцит пального у РФ — деталі

РосЗМІ Astra описало ситуацію з пальним на АЗС у різних регіонах РФ. Зокрема, про черги на АЗС, відсутність пального повідомляли жителі Смоленської області, Чебоксар, Мітіно (під Москвою), у Воронежі, в Іркутську, у Новгородській області, у Башкортостані, у Калінінградській області, у Томській області. Крім того, про відсутність пального заявив представник окупаційної адміністрації ТОТ Криму Сергій Аксьонов, ідеться у дописі Artra увечері 26 червня. Також у мережі можна знайти відео з Чити, за 5000 км від України: водій скаржився на черги на АЗС.

Зазначимо, Фокус писав про події у Москві, в Криму та в інших регіонах РФ, де палали НПЗ чи ставались влучання по нафтобазах/бензовозах. Зокрема, 16-18 червня стався наліт дронів на Московський НПЗ у Капотні. Внаслідок влучання українських БпЛА та ракет ППО РФ на заводі загорілись чотири резервуари з пальним і перестали працювати обидві установки первинної переробки нафти АВТ-6. Згідно з даними агентства Reuters, НПЗ у Москві закрили на ремонт на шість місяців. Тим часом у Криму після серії ударів України по російській логістиці почались перебої з пальним: на півострові припинили продаж бензину на АЗС, а росіяни почали виїжджати, постоявши в кілометрових чергах на Кримський міст.

Нагадуємо, 24 червня з'явилась заява президента України Володимира Зеленського, який розповів про плани ЗСУ на Крим.