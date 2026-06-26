"Швидке окислення вуглеводнів з викидом теплової енергії": у РФ пояснили, чому немає бензину

Дефіцит бензину на заправках Москви має кілька причин, і серед них лише побіжно згадують "інцидент у Капотні", написало росЗМІ з посиланням на російського експерта з енергетики. Експерт не вимовив слів "вибух", "пожежа на нафтопереробному заводі". Натомість використав термін "швидке окиснення вуглеводнів з викидом теплової енергії". Як у РФ приховують причини дефіциту пального, від якого потерпають від ТОТ Криму до Москви й далі аж до Чити?

РосЗМІ розпитали про причини дефіциту пального заступника генерального директора Інституту національної енергетики Олександра Фролова. На пропагандистському порталі URA.ru опублікували пояснення експерта, у яких використали максимальну кількість евфемізмів та "новоязу", звичного з часу перших "хлопків" у Криму. Також були запевнення, що для москвичів бензину є достатня кількість, а причини черг — це начебто "ажіотаж", а не "інцидент у Капотні".

Фролов озвучив різні причини відсутності бензину для Москви та для регіонів. З його слів, основна причина "тимчасової нестачі бензину на АЗС" у Москві — це начебто "паніка". До подій у Капотні москвичі не реагували панікою на удари по НПЗ в інших регіонах, хоч з інших заводів йшло пальне на столичні заправки. А після подій 18 червня перелякались, хоч Москва — це "великий логістичний хаб", який у будь-якому випадку буде з пальним. Як вважає експерт, навіть втрата Московського НПЗ, який закривав 40% потреб москвичів, не привело до дефіциту. Після цього Фролов сказав, що на АЗС Москви без проблем можна заправитись, оскільки нове пальне вже привезли з інших місць.

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Дефіцит пального в регіонах РФ, окрім Москви, — це все ж "інциденти на НПЗ". Фролов озвучив дві причини "інцидентів": "збільшилась кількість випадків падіння уламків" і ставалось "швидке окислення вуглеводнів із виділенням теплової енергії". Російський експерт не використав слів "дрони", "вибухи", "влучання", "пожежа". Замість цього росіяни почули евфемізми "уламки" та "швидке окислення".

Дефіцит пального у РФ — як росЗМІ називають атаки дронів на НПЗ Фото: Скриншот

Дефіцит пального у РФ — деталі

РосЗМІ Astra описало ситуацію з пальним на АЗС у різних регіонах РФ. Зокрема, про черги на АЗС, відсутність пального повідомляли жителі Смоленської області, Чебоксар, Мітіно (під Москвою), у Воронежі, в Іркутську, у Новгородській області, у Башкортостані, у Калінінградській області, у Томській області. Крім того, про відсутність пального заявив представник окупаційної адміністрації ТОТ Криму Сергій Аксьонов, ідеться у дописі Artra увечері 26 червня. Також у мережі можна знайти відео з Чити, за 5000 км від України: водій скаржився на черги на АЗС.

Зазначимо, Фокус писав про події у Москві, в Криму та в інших регіонах РФ, де палали НПЗ чи ставались влучання по нафтобазах/бензовозах. Зокрема, 16-18 червня стався наліт дронів на Московський НПЗ у Капотні. Внаслідок влучання українських БпЛА та ракет ППО РФ на заводі загорілись чотири резервуари з пальним і перестали працювати обидві установки первинної переробки нафти АВТ-6. Згідно з даними агентства Reuters, НПЗ у Москві закрили на ремонт на шість місяців. Тим часом у Криму після серії ударів України по російській логістиці почались перебої з пальним: на півострові припинили продаж бензину на АЗС, а росіяни почали виїжджати, постоявши в кілометрових чергах на Кримський міст.

Нагадуємо, 24 червня з'явилась заява президента України Володимира Зеленського, який розповів про плани ЗСУ на Крим.