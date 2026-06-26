"Быстрое окисление углеводородов с выделением тепловой энергии": в РФ объяснили, почему нет бензина

Дефицит бензина на заправках Москвы обусловлен несколькими причинами, и среди них лишь вскользь упоминается "инцидент в Капотне", написали российские СМИ со ссылкой на российского эксперта по энергетике. Эксперт не произнес слов "взрыв", "пожар на нефтеперерабатывающем заводе". Вместо этого он использовал термин "быстрое окисление углеводородов с выделением тепловой энергии". Как в РФ скрывают причины дефицита топлива, от которого страдают от временно оккупированного Крыма до Москвы и далее вплоть до Читы?

Российские СМИ расспросили заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова о причинах дефицита топлива. На пропагандистском портале URA.ru опубликовали объяснения эксперта, в которых использовалось максимальное количество эвфемизмов и "новояза", привычного со времён первых "взрывов" в Крыму. Также прозвучали заверения, что для москвичей бензина достаточно, а причиной очередей якобы является "ажиотаж", а не "инцидент в Капотне".

Фролов назвал различные причины нехватки бензина в Москве и регионах. По его словам, основная причина "временной нехватки бензина на АЗС" в Москве — это якобы "паника". До событий в Капотне москвичи не реагировали паникой на удары по НПЗ в других регионах, хотя с других заводов поступало топливо на столичные заправки. А после событий 18 июня испугались, хотя Москва — это "крупный логистический хаб", который в любом случае будет обеспечен топливом. Как считает эксперт, даже потеря Московского НПЗ, который обеспечивал 40% потребностей москвичей, не привела к дефициту. После этого Фролов сказал, что на АЗС Москвы без проблем можно заправиться, поскольку новое топливо уже привезли из других мест.

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Дефицит топлива в регионах РФ, кроме Москвы, — это всё-таки "инциденты на НПЗ". Фролов озвучил две причины "инцидентов": "увеличилось количество случаев падения обломков" и происходило "быстрое окисление углеводородов с выделением тепловой энергии". Российский эксперт не употребил слов "дроны", "взрывы", "попадания", "пожар". Вместо этого россияне услышали эвфемизмы "обломки" и "быстрое окисление".

Дефицит топлива в РФ — так российские СМИ называют атаки дронов на НПЗ Фото: Скриншот

Дефицит топлива в РФ — подробности

РосСМИ Astra описало ситуацию с топливом на АЗС в различных регионах РФ. В частности, об очередях на АЗС и нехватке топлива сообщали жители Смоленской области, Чебоксар, Митино (под Москвой), в Воронеже, в Иркутске, в Новгородской области, в Башкортостане, в Калининградской области, в Томской области. Кроме того, об отсутствии топлива заявил глава оккупационной администрации ТОТ Крыма Сергей Аксенов, говорится в сообщении Artra вечером 26 июня. Также в сети можно найти видео из Читы, расположенной в 5000 км от Украины: водитель жаловался на очереди на АЗС.

Отметим, что Фокус писал о событиях в Москве, Крыму и других регионах РФ, где горели НПЗ или происходили попадания по нефтебазам и бензовозам. В частности, 16-18 июня произошел налет дронов на Московский НПЗ в Капотне. В результате попадания украинских БПЛА и ракет ПВО РФ на заводе загорелись четыре резервуара с топливом и перестали работать обе установки первичной переработки нефти АВТ-6. Согласно данным агентства Reuters, НПЗ в Москве закрыли на ремонт на шесть месяцев. Тем временем в Крыму после серии ударов Украины по российской логистике начались перебои с топливом: на полуострове прекратили продажу бензина на АЗС, а россияне начали уезжать, постояв в километровых очередях на Крымский мост.

Напоминаем, что 24 июня было опубликовано заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он рассказал о планах ВСУ в отношении Крыма.