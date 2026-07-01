Россия закупила бензин в Индии на фоне топливного кризиса: в пути два танкера, — Reuters

На фоне топливного кризиса Россия начала закупать бензин в Индии и искать другие возможности для импорта топлива, сообщило информационное агентство Reuters. Уже сегодня в РФ направляются два танкера, которые могут покрыть недостачу на несколько дней. Какие меры принимает Кремль, чтобы справиться с дефицитом топлива и жалобами россиян?

Дефицит топлива в РФ возник из-за серии ударов Украины по объектам нефтяной отрасли, говорится в материале агентства. Уже сегодня из Индии отправляются два танкера, везущие от 60 до 80 тысяч тонн бензина. Кроме того, Москва ищет другие пути преодоления кризиса, и к этому присоединятся Беларусь и другие страны.

Журналисты Reuters получили информацию от трёх источников о том, как РФ пытается справиться с нефтяным кризисом, охватившим всю территорию страны. Уточняется, что жалобы на отсутствие или дороговизну топлива поступали во всех 11 часовых поясах России. Первый источник заявил, что из Индии идет 40 тыс. тонн топлива, второй — два танкера по 30-40 тыс. тонн бензина на каждом. Также появилась информация, что Кремль планирует в месяц импортировать 400 тыс. тонн топлива при суточном потреблении 110 тыс. тонн [то есть потребности РФ — 3,3 млн тонн в месяц, а импорт составит 12% — ред.]. Указано, что импорт будет осуществляться из ряда стран: список неизвестен, но среди них есть Беларусь и Индия.

Відео дня

"Россия начала импорт бензина морским путём из Индии", — сообщило СМИ.

В материале отмечается, что нет информации о том, какие именно индийские нефтеперерабатывающие заводы начали поставлять бензин в РФ. Также нет данных о совокупных месячных объемах поставок, которые будут поступать в Россию, например, через Индийский океан.

Еще один источник топлива для РФ, который может помочь Кремлю, — это Беларусь, напомнили журналисты. Выяснилось, что за первые две недели июня белорусы поставили россиянам 70 тыс. тонн топлива, и это втрое больше аналогичных показателей мая. [Если объемы сохранились, то полная июньская поставка составила 140 тыс. тонн, т.е. 4% от месячных потребностей — ред.].

Другие меры, которые принимает Кремль, — это решение о субсидиях на импорт топлива в РФ: правительство приняло соответствующее решение в июне 2026 года, уточнило медиа.

СМИ напомнило, что Индия, которая может покрыть дефицит топлива в РФ, занимает третье место в мире по объемам импорта российской нефти. Объемы поставок в июне достигли 2,7 млн баррелей в сутки. Поставки выросли на 30% по сравнению с маем из-за проблем в Ормузском проливе, сообщило агентство Reuters.

Топливный кризис в РФ — подробности

Отметим, что "Фокус" писал о серии атак дронов на НПЗ РФ, после которых россияне начали жаловаться на нехватку топлива. Один из таких ударов произошел 16–18 июня: беспилотники поразили Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. На видео с места событий были запечатлены столбы дыма и огня, а также крышка нефтяного резервуара, снесённая взрывной волной. После этого в сети появились кадры, на которых москвичи и санкт-петербуржцы показывали километровые очереди на АЗС: говорили, что топлива либо нет, либо оно подорожало, либо его продают с ограничениями — например, не более 20-60 л на машину и исключительно в бензобак, а не в канистру.

26 июня появилось заявление российского нефтяного эксперта, который объяснил, почему начался кризис с топливом. Оказалось, что проблемы в Москве возникли из-за "ажиотажа", поскольку столичный регион всегда находится в приоритете для поставщиков. К тому же в объяснении не прозвучало слово "взрыв": вместо него его заменили другими эвфемизмами.

Напоминаем, что 29 июня появилось новое заявление представителей оккупационной администрации Крыма, в котором они рассказали о кризисе с топливом и электроснабжением.