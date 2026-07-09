Импорт Украины бьет рекорды, а торговый дефицит растет — что это означает для экономики страны? Финансовый аналитик прокомментировал новые данные таможни.

Дефицит внешней торговли Украины вырос более чем на половину. По итогам первого полугодия 2026 года товарооборот Украины достиг 70,3 млрд долларов. В то же время дефицит внешней торговли товарами увеличился на 54,6% в годовом исчислении — до 28,3 млрд долларов. Об этом свидетельствуют оперативные данные Государственной таможенной службы, которые прокомментировал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Согласно последним данным таможни, в январе–июне 2026 года Украина импортировала товаров на сумму 49,3 млрд долларов (+28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), тогда как экспорт составил 21 млрд долларов (+5%).

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В то же время уже за первый месяц лета ситуация ухудшилась. Экспорт сократился до 3,5 млрд долларов, что на 2,8% меньше, чем в мае, и на 14,6% меньше, чем в июне прошлого года. Импорт, напротив, вырос до 8,8 млрд долларов — на 20,5% в месячном и на 25,7% в годовом исчислении.

В итоге дефицит внешней торговли в июне достиг 5,3 млрд долларов, что на 43,2% больше, чем в мае, и на 82,8% больше, чем год назад.

За 6 месяцев 2026 года товарооборот Украины составил 70,3 млрд долларов Фото: Государственная таможенная служба України

Импорт техники установил исторический рекорд — эксперт

Комментируя статистику, финансовый аналитик Андрей Шевчишин обратил внимание на стремительный рост импорта машин, оборудования и транспортных средств.

"Импорт машин, оборудования и транспортных средств в июне 2026 года — абсолютный исторический рекорд: 4,3 млрд долларов (+16,2% м/м)", — отметил он.

По итогам шести месяцев объем импорта в этой категории составил 21,3 млрд долларов, что на 43,9% больше, чем годом ранее.

По мнению эксперта, пока нет признаков скорого улучшения ситуации с внешней торговлей.

"Пока нет никаких признаков того, что ситуация существенно улучшится. За исключением одного — в этом году в агросекторе будут лучшие результаты благодаря погодным условиям. Но позволят ли нам всё собрать и вывезти — вот в чём вопрос", — написал Шевчишин.

Что в основном импортирует и экспортирует Украина и откуда привозит

По данным Гостаможслужбы, крупнейшими торговыми партнерами Украины среди импортеров стали:

Китай — 13,9 млрд долларов;

Польша — 4,7 млрд долларов;

Германия — 3,2 млрд долларов.

Больше всего украинских товаров экспортировалось в:

Польшу — 2,4 млрд долларов;

Турции — 1,8 млрд долларов;

Италии — 1,3 млрд долларов.

Основную долю импорта составили машины, оборудование и транспортные средства (21,3 млрд долларов), топливно-энергетические товары (7,4 млрд долларов) и продукция химической промышленности (6,9 млрд долларов).

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Наибольшую долю в украинском экспорте заняли продовольственные товары (12,5 млрд долларов), металлы и изделия из них (2,2 млрд долларов), а также машины, оборудование и транспорт (1,8 млрд долларов).

Напомним, ранее украинцы жаловались на импортную соль. После того, как российские оккупанты захватили Соледар в Донецкой области, который до 2023 года обеспечивал почти 90% добычи соли в стране, Украина начала импортировать соль из-за рубежа, в частности из Турции, Египта и Румынии.