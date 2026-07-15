Не ставлять автоматично: у ДПСУ розповіли, як отримати штамп про перетин кордону

У ДПСУ пояснили, коли прикордонники ставлять штамп у паспорті про перетин кордону.

Українці можуть отримати відмітку про перетин державного кордону у своєму паспорті. Для цього необхідно звернутися до інспектора Державної прикордонної служби під час проходження контролю. Про це в ефірі День.LIVE повідомила речниця Західного регіонального управління ДПСУ Світлана Бурда.

За її словами, за замовчуванням у паспортах громадян України штампи про в'їзд або виїзд не ставляться.

Коли штамп про перетин кордону ставиться: в ДПСУ назвали виняткові ситуації

"Виняток становлять випадки, коли громадянин особисто звертається до інспектора прикордонної служби з відповідним проханням. У такому разі штамп безперешкодно проставляється під час проходження прикордонного контролю", — пояснила Бурда.

Відео дня

Водночас у Державній прикордонній службі наголосили, що не коментують вимоги законодавства інших країн щодо документів, необхідних для в'їзду чи оформлення певних статусів.

За словами речниці, з відкритих джерел відомо, що в окремих державах від нових заявників можуть вимагати документи, які підтверджують виконання військового обов'язку в Україні.

Важливо

Проблеми з готівкою на кордоні: які правила можуть вплинути на виїзд

"Серед таких документів може бути паспорт із відміткою про перетин державного кордону або інші паперові чи електронні документи", — зазначила Бурда.

У ДПСУ рекомендують тим, кому потрібна така відмітка для подальшого оформлення документів за кордоном, повідомляти про це інспектора ще під час проходження прикордонного контролю.

Раніше Фокус повідомляв про черги на кордоні з Польщею. Незважаючи на те, що ситуація на кордоні динамічна, а стан черг може змінюватися щогодини, та й швидкість проходження контролю залежить від декількох факторів, які варто врахувати перед поїздкою, зазвичай найбільше навантаження на українсько-польському кордоні спостерігається у пунктах пропуску "Устилуг", "Краківець". Черги також зафіксовані у "Угринові".