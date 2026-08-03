Податкова бачитиме кожен перетин кордону українців: чи будуть нові перевірки

Очільниця державної податкової служби Леся Карнаух повідомила про нові можливості податківців завдяки підключенню до бази даних державної прикордонної служби. Раніше, щоб дізнатись, де перебуває людина, яка цікавить податківців, писали листи та очікували відповіді. Тепер повні дані про місцеперебування людей отримуватимуть через електронну систему прикордонників. Чи будуть якісь зміни у правила перетину кордону та навіщо ДПС нові можливості?

Завдяки новим можливостям ДПС та ДПСУ працюватимуть швидше, розповіли на урядовому порталі. При цьому автоматизований доступ податківців до бази даних не збільшить черги на кордоні, оскільки ніяких додаткових перевірок не буде, пояснили податківці. Завдяки новій системі податкова "протидіятиме тіньовій економіці", сказала Карнаух.

У пояснення ДПС перелічили шість переваг, які з'являться завдяки повним даним про українців, які виїздять за кордон. Серед них — виявлення фіктивних операцій, "сірого імпорту" та "сірого експорту", ухилення від сплати податків й також дані про податкове резидентство.

Як податківці використовуватимуть дані з бази прикордонників:

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податкове резиденство — перевірка людей, які провели в Україні понад 183 дні, щоб встановити, чи сплатили вони податки, і щоб не було подвійного оподаткування;

фіктивні операції — знатимуть, де перебував керівник компанії, коли його підпис з'явився під документом

Податківці також запевнили, що усі дії з електронним реєстром будуть персоналізовані, точковими (щодо конкретної людини та машини) й з повним аудитом (кожне звернення фіксується).

"Така взаємодія жодним чином не змінює правила або тривалість перетину державного кордону. Наявність податкових питань чи заборгованості не є підставою для обмеження права виїзду за кордон", — запевнила податкова служба.

Перетин кордону України — деталі

Зазначимо, Фокус писав про інші особливості перетину кордону України, про які стало відомо у 2026 році. Зокрема, у липні прикордонники розповіли, які проблеми з готівкою можуть виникнути при перетину кордону. З'ясувалось, що перевезення готівки чи банківських металів на суму понад 10 тис. євро необхідно обов'язково декларувати. Якщо цього не зробити, то можна отримати штраф у розмірі 20% від суми, яка перевищує ліміт, і також тимчасове обмеження на перетин кордону. Крім того, може бути вимога країн, у які прямують українці. Наприклад, при в'їзді в Польщу слід показати на рахунку 300 злотих при в'їзді на термін більш як чотири дні, і ще "плюс" 75 злотих на кожен додатковий день.

Нагадуємо, у червні Фокус зібрав інформацію про нові правила перетину кордону, які запрацювали з початку літа. Тим часом 20 липня ДПСУ попередила про важливий нюанс, про який варто знати при виїзді за кордон.