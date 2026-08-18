Дописи у "приват" та штрафи: як податківці шукатимуть нелегальні продажі у мережі, — нардеп

Народна депутатка партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк розповіла про плани Державної податкової служби щодо українців, які нелегально або з порушеннями займаються підприємництвом у мережі. Зі слів нардепки, податківці видаватимуть себе за потенційних покупців та "купуватимуть" товари чи послуги. Ідеться про торгівлю через приватні повідомлення у соцмережах, наприклад, в Instagram, TikTok, Telegram тощо. На які порушення звертатимуть увагу податківці?

Представники Державної податкової служби прийшли на засідання комітету Верховної ради з питань фінансів та відзвітували про виконання доручень нардепів щодо детінізації економіки, ідеться у дописі Василевська-Смаглюк у Telegram-каналі. Серед іншого, перевіряли використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО), які інколи ігноруються деякими інтернет-підприємцями. Крім того, звернули увагу на продаж товарів та надання послуг громадянами, які не реєстрували підприємницьку діяльність. Нардепка написала, що податківці "писатимуть у приват", щоб "шукати тіньовий бізнес у соцмережах".

Допис Василевської-Смаглюк з'явився вдень 18 серпня, у перші години роботи чергової сесії Верховної ради. Нардепка озвучила два основні напрямки роботи ДПС у мережі.

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Перший напрямок — аналіз інформації в Instagram, TikTok, Telegram, Viber, Whatsapp щодо підприємців. Якщо помітять якісь "аномалії" у діяльності ФОП, який повинен використовувати РРО/ПРРО, то такі підприємці отримають статус "ризикованих", а їхню діяльність перевірять.

Другий напрямок — це пошук громадян, які займаються підприємництвом без реєстрації. Якщо податківці виявлять таких людей, то з ними проведуть виховну бесіду, у якій братимуть участь представники Національної поліції. Крім того, штрафуватимуть за нелегальне підприємництво та вимагатимуть зареєструвати діяльність, ідеться у дописі нардепки.

Податкові перевірки — Василевська-Смаглюк про бізнес у мережі та детінізацію, 19 серпня Фото: Скриншот

Податкові перевірки — деталі

На порталі ДПС можна відшукати інформацію про те, які можуть бути покарання за порушення, виявлені під час податкових перевірок. Зокрема, за незареєстровану підприємницьку діяльність громадян можуть оштрафувати: за перше порушення штраф 17-34 тис. грн, за друге — 34-85 тис. грн. Крім того, покарання за невикористання РРО/ПРРО — штраф 100% вартості товару/послуги за перше порушення та 150% за кожне наступне.

Зазначимо, у серпні 2023 року Фокус розповів про те, як зареєструвати РРО у державній податковій службі. У відомстві детально описали п'ять кроків, які слід зробити підприємцю, щоб потім не потрапити під податкові перевірки.

Нагадуємо, у червні нардепи прийняли закон про "податки на OLX", а нардепка Ніна Южаніна розповіла, як він відобразиться на підприємцях і також на кур'єрах та водіях. Тим часом на початку серпня стало відомо про під'єднання Державної податкової служби до бази даних прикордонників: податківці пояснили, навіщо це потрібно.