Як зареєструвати РРО в контролюючих органах: податківці розповіли про варіанти

Підприємці мають можливість обрати, чи купувати їм пристрій для реєстрації розрахункових операцій, чи скористатись безплатними застосунками, які пропонує ДПС.

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У Державній податкові службі нагадали підприємцям про необхідність почати використовувати РРО та ПРРО для проведення розрахунків з клієнтами. Податківці вказали варіанти реєстрації засобів в контролюючих органах і вказали, що цю процедуру пройшли вже 6 тисяч суб'єктів господарювання. Про це розповіла пресслужба відомства.

Пресслужба відзначила, що 6 тисяч реєстрацій РРО/ПРРО — результат перших п'яти днів після відновлення дії Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій". Також нагадала, що новації стосуються певних категорій підприємців, перелічених в законі, і почали вони діяти з 1 серпня 2023 року.

РРО та ПРРО: деталі використання

Податківці пояснили деталі щодо початку роботи з реєстраторами:

суб'єкт господарювання (СГ) самостійно обирає, яким буде користуватись РРО — фізичним пристроєм для реєстраторів розрахункових операцій, або ж ПРРО — програмним реєстратором розрахункових операцій;

СГ самостійно обирає, користуватись платним чи безплатним ПРРО;

ДПС пропонує безплатні ПРРО — їх у вигляді додатків для смарт-пристроїв можна завантажити на відповідних платформах;

щоб отримати консультацію щодо реєстратора, можна зателефонувати на номер 0800501007.

РРО: як подати заяву

Щоб зареєструвати РРО, потрібно спершу подати заяву, пояснили податківці:

для РРО — це паперова або заява у відділенні податкової служби;

для ПРРО — це лише електронна заява.

Зразки заяв для ФОП та юросіб є на сайті Держподатслужби — потрібно відшукати документ з назвою "Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій за ф. № 1-РРО" або "Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій. Форма № 1-ПРРО".

Як зареєструвати РРО

Підприємець повинен відвідати відділення податкової служби, в якому він реєструвався, і пройти такі кроки:

СГ подає заяву відповідної форми;

податківець повинен прийняти рішення і, якщо немає заперечень, то зарезервувати та сформувати фіскальний номер. Після цього ДПС надсилає фіскальний номер до центру сервісного обслуговування (в електронній формі). Термін на ці процедури — до двох днів;

ЦСО проводить певні роботи для реєстрації РРО та готує документи для опломбування — термін до трьох днів;

СГ з моменту надсилання до ЦСО фіскального номера повинен внести цей номер до РРО та опломбувати його;

контролюючий орган ДПС, отримавши документи від ЦСО, повинен внести відповідну позначку в Електронному кабінеті СГ в інформаційно-телекомунікаційній системі.

Нагадуємо, з 1 серпня урядовці відновили відповідальність підприємців за порушення у використанні РРО/ПРРО: розмір покарання до 2025 року незмінний і поки що не зріс до максимально можливого. Крім того, у рішенні Кабміну детально описано, кого штрафуватимуть відразу з 1 серпня, а кому дають час до 1 жовтня.