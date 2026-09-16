В Украине хотят повысить НДС: его уже заложили в госбюджет на 2027 год, но есть нюанс

Правительство Украины в ходе подготовки государственного бюджета на 2027 год предусмотрело возможность повышения стандартной ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Однако для этого потребуется законодательное регулирование.

НДС планируется повысить на 1 процентный пункт — с 20% до 21%. Об этом говорится в проекте государственного бюджета на 2027 год, опубликованном 15 сентября на сайте Министерства финансов Украины.

На страхование бизнеса от военных рисков и другую финансовую поддержку в проекте заложено 58,7 миллиарда гривен. Для обеспечения этого Минфин считает возможным повышение стандартной налоговой ставки.

"Для страхования бизнеса от военных рисков и оказания другой финансовой поддержки предусмотрен ресурс в размере 58,7 млрд гривен. Одним из возможных источников его формирования является повышение стандартной ставки на 1 процентный пункт — с 20% до 21%". об этом говорится в публикации Министерства финансов Украины.

Однако, как отмечает Минфин, окончательное решение по поводу такой меры потребует законодательного урегулирования — принятия Верховной Радой Украины отдельного закона с внесением соответствующих изменений.

Кроме того, 8,3 миллиарда гривен планируется направить на защиту предприятий топливного сектора от подобных рисков — за счет возможного повышения акциза на топливо, отметили в Минфине.

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Таким образом, на данный момент ставка НДС пока остается на уровне 20%.

Стоит отметить, что на днях министр экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко сообщил, что в 2026 году украинский бизнес может понести убытки в размере 10 миллиардов долларов из-за постоянных атак со стороны РФ. В связи с этим Министерство экономики планирует создать страховой фонд, который будет помогать предпринимателям в восстановлении.

Напомним, 15 сентября правительство одобрило проект госбюджета на 2027 год: он предусматривает рекордные 4 триллиона 885 миллиардов гривен, что составляет примерно 44% ВВП Украины.

В то же время на днях в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №16069, который предлагает снизить НДС на лекарства, детские товары и основные продукты до 5%.