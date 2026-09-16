Правительство одобрило проект госбюджета на 2027 год: на оборону пойдет почти 4,9 трлн грн

Правительство одобрило и направило в Верховную Раду Украины проект госбюджета на 2027 год. В нём на оборону заложено в общей сложности рекордные 4 триллиона 885 миллиардов гривен, что составляет примерно 44% ВВП Украины.

Правительство увеличивает финансирование социальной сферы, образования — в частности, заработная плата учителей повысится на 65% по сравнению с 2025 годом. Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины.

Сколько средств будет заложено в госбюджет

В 2027 году доходы государственного бюджета, по прогнозам, составят 5 триллионов 648 миллиардов гривен. Это на 452,1 миллиарда гривен, или на 8,7%, больше по сравнению с планом на 2026 год.

В свою очередь, общий объем расходов составит 7 триллионов 272 миллиарда гривен, что на 864,9 млрд гривен (или 13,5%) больше по сравнению с планом на текущий год.

Ожидается, что потребность в международной поддержке в следующем году составит 52,6 миллиарда долларов США.

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Какие расходы запланированы на оборону и безопасность

Приоритетной остается оборонная сфера. В 2027 году на неё планируется выделить 4 триллиона 885 миллиардов гривен — это на 517,9 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году. Эти средства будут распределены следующим образом:

1 трлн 791,7 млрд гривен — оплата труда с начислениями;

2 трлн 298,5 млрд гривен — вооружение и военная техника;

499,9 млрд гривен — прочие расходы;

264,9 млрд гривен — резерв средств;

30 млрд гривен — государственные гарантии на вооружение и военную технику.

Насколько вырастут зарплаты учителей и врачей

На образование в проекте госбюджета на 2027 год заложено в общей сложности 328,5 миллиарда гривен. Это на 50,8 миллиарда больше, чем в 2026 году.

Среднемесячная заработная плата опытного учителя в 2027 году запланирована на уровне 27,3 тысячи гривен. Это на 65% больше по сравнению с 2025 годом. В целом распределение выглядит следующим образом:

235,3 млрд гривен — заработная плата работников учебных заведений, в том числе 192,8 млрд гривен — субвенция на образование и доплаты;

8,3 млрд гривен — академические стипендии;

19,5 млрд гривен — питание всех учащихся 1–11 классов в школах коммунальной и государственной форм собственности;

13,5 млрд гривен — государственные инвестиционные проекты: строительство укрытий, закупка автобусов, модернизация пищеблоков, развитие Новой украинской школы и т. д.

На здравоохранение выделено 292,5 миллиарда гривен. Благодаря повышению тарифов на медицинские услуги средняя зарплата врача специализированной помощи вырастет до уровня не менее 30 тысяч гривен, а медсестры — до 20 тысяч гривен. На скрининговые обследования населения в возрасте 40+ лет предусмотрено 10 миллиардов гривен.

Правительство усилит поддержку бизнеса

Правительство также отдельно готовится усилить поддержку бизнеса. На эти программы заложено 96 миллиардов гривен, что почти вдвое больше, чем в 2026 году. Средства будут направлены, в частности, на доступные кредиты, программу "єОселю", поддержку инноваций (в том числе проект Brave1), гранты и т. д.

На страхование бизнеса от военных рисков и другую финансовую поддержку выделено 58,7 миллиарда гривен.

Поддержка ветеранов, внутренне перемещённых лиц и другие социальные выплаты

На политику в отношении ветеранов предусмотрено 20,5 миллиарда гривен, что на более чем 3 миллиарда больше, чем было в 2026 году. Из них наибольшая часть (12,2 миллиарда) пойдет на адаптацию ветеранов к гражданской жизни.

На поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) выделено 83,2 миллиарда гривен. Большая часть этой суммы — 39,6 миллиарда — предназначена для выплаты помощи на проживание.

Предполагается также, что объем социальных выплат и мер Минсоцполитики увеличится до 540,3 миллиарда гривен. Наибольшая часть — 292,8 миллиарда — будет направлена на доплаты к пенсиям.

Среди прочих нововведений госбюджета на 2027 год также предусмотрено возобновление финансирования Государственного дорожного фонда в размере 52,8 миллиарда гривен на содержание и развитие магистралей и местных дорог (в целом 25%), 18,2 миллиарда гривен на компенсацию разницы в тарифах и т. д.

Проект госбюджета на 2027 год уже передан в Верховную Раду Украины. Далее его должны рассмотреть депутаты.

Напомним, 15 сентября народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что в Украине из-за дефицита бюджета приостанавливаются все расходы, кроме социальных.

Кроме того, ранее председатель бюджетного комитета Верховной Рады сообщил, что расходы на оборону Украины выросли на 50 миллионов долларов.