Уряд схвалив проєкт держбюджету на 2027 рік: на оборону піде майже 4,9 трлн грн

Уряд схвалив та передав до Верховної Ради України проєкт держбюджету-2027. В ньому закладено на оборону загалом рекордні 4 трильйони 885 мільярдів гривень, що складає приблизно 44% ВВП України.

Уряд збільшує фінансування соціальної сфери, освіти, зокрема заробітні плати вчителів підвищаться на 65% порівняно із 2025 роком, охорони здоров’я тощо. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України.

Скільки буде закладено грошей до держбюджету

У 2027 році доходи до державного бюджету очікуються у розмірі 5 трильйонів 648 мільярдів гривень. Це на 452,1 мільярда гривень, або 8,7% більше порівняно з планом на 2026 рік.

Натомість загальний обсяг видатків складатиме 7 трильйонів 272 мільярдів гривень, що на 864,9 млрд гривень (або 13,5%) більше порівняно з планом на поточний рік.

Очікується, що потреба у міжнародній підтримці наступного року складатиме 52,6 мільярда доларів США.

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Які витрати заплановані на оборону та безпеку

Пріоритетною залишається оборонна сфера. У 2027 році на неї планують витратити 4 трильйони 885 мільярдів гривень — це на на 517,9 мільярда гривень більше, ніж торік. Ці кошти буде розподілено так:

1 трлн 791,7 млрд гривень — оплата праці з нарахуваннями;

2 трлн 298,5 млрд гривень — озброєння та військова техніка;

499,9 млрд гривень — інші видатки;

264,9 млрд гривень — резерв коштів;

30 млрд гривень — державні гарантії на озброєння та військову техніку.

Як зростуть зарплати вчителів та лікарів

На освіту у проєкті держбюджету-2027 закладено загалом 328,5 мільярда гривень. Це на 50,8 мільярда більше, ніж у 2026 році.

Середньомісячна заробітна плата досвідченого вчителя у 2027 році передбачена на рівні 27,3 тисячі гривень. Це на 65% більше порівняно з 2025 роком. Загалом розподіл виглядає так:

235,3 млрд гривень — заробітна плата працівників закладів освіти, у тому числі 192,8 млрд гривень — освітня субвенція та доплати;

8,3 млрд гривень — академічні стипендії;

19,5 млрд гривень — харчування всіх учнів 1–11 класів у школах комунальної та державної форм власності;

13,5 млрд гривень — публічні інвестиційні проєкти: будівництво укриттів, закупівля автобусів, оновлення харчоблоків, розвиток НУШ тощо.

На охорону здоров’я передбачено 292,5 мільярда гривень. Завдяки підвищенню тарифів на медичні послуги середня зарплата лікаря спеціалізованої допомоги зросте до рівня не менше 30 тисяч гривень, а медсестри — до 20 тисяч гривень. На скринінги здоров’я для населення віком 40+ років передбачено 10 мільярдів гривень.

Уряд посилить підтримку бізнесу

Уряд окремо також готується посилити підтримку бізнесу. На ці програми закладено 96 мільярдів гривень, що майже вдвічі більше, ніж у 2026 році. Кошти буде спрямовано зокрема на доступні кредити, "єОселю", підтримку інновацій (зокрема проєкт Brave1), гранти тощо.

Для страхування бізнесу від воєнних ризиків та іншої фінансової підтримки передбачено ресурс у 58,7 мільярда гривень.

Підтримка ветеранів, ВПО та інші соцвиплати

На ветеранську політику передбачено 20,5 мільярда гривень, що на понад 3 мільярда більше, ніж було у 2026 році. З них найбільше (12,2 мільярда) піде на повернення ветеранів до цивільного життя.

На підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) закладено 83,2 мільярда гривень. Найбільше — 39,6 мільярда — передбачено на допомогу на проживання.

Передбачається також, що соціальні виплати і заходи Мінсоцполітики зростуть до 540,3 мільярда гривень. Найбільше — 292,8 мільярда — буде спрямовано на доплати до пенсій.

Серед інших новацій держбюджету-2027 також відновлення Державного дорожнього фонду обсягом 52,8 мільярда гривень для утримання та розвитку магістралей і місцевих доріг (загалом на 25%), 18,2 мільярда гривень на компенсацію різниці в тарифах тощо.

Проєкт держбюджету-2027 вже передали до Верховної Ради України. Далі його мають розглянути депутати.

Нагадаємо, 15 вересня народна депутатка партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що в Україні через дефіцит бюджету припиняються усі видатки, окрім соціальних.

Також раніше голова бюджетного комітету Верховної Ради розповів, що витрати на оборону України зросли на 50 мільйонів доларів.