Витрати на оборону України зросли на 50 мільйонів доларів: скільки коштує день війни, – Підласа

Голова бюджетного комітету Верховної Ради розкрила актуальні цифри воєнних витрат держави. Вартість одного дня війни для України продовжує зростати, тоді як бюджет недоотримує кошти через цілеспрямовані удари ворога по економічній інфраструктурі.

У 2026 році вартість одного дня війни для України сягнула приблизно 190 мільйонів доларів – це на 50 мільйонів доларів більше порівняно з 2024 роком. Зазначена сума не включає військову допомогу, яку країна отримує від міжнародних партнерів. Про це розповіла голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

За її словами, зростання витрат пов'язане зі збільшенням чисельності української армії та кількості родин військовослужбовців, яким держава зобов'язана гарантувати соціальну підтримку. Крім того, зросла потреба Сил оборони у зброї. Насамперед у засобах ураження середньої та великої дальності, які, серед іншого, застосовують для ударів по російських нафтопереробних заводах.

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Скільки Україна витратила на оборону

За перші вісім місяців поточного року витрати держави на національну безпеку й оборону сягнули майже 42 мільярдів доларів. Це без урахування допомоги від міжнародних партнерів. З власних джерел вдалося профінансувати близько 39 мільярдів доларів.

Посадовиця пояснила, що наповнення дохідної частини бюджету відстає від плану через регулярні удари ворога по галузях, які формують основні надходження до державної казни. Так, за вісім місяців держава недоотримала 1,35 мільярда доларів внутрішнього та імпортного ПДВ, причому чверть цієї втраченої суми припала лише на серпень.

Раніше президент Володимир Зеленський уже наголошував, що до кінця року для фінансування Сил оборони країні знадобиться ще 27 мільярдів доларів.

Скільки на війну витрачає Росія

Підласа також навела дані щодо витрат противника: за перші пів року 2026-го Росія спрямувала на війну проти України рекордні 123 мільярди доларів.

Раніше повідомлялося, що народні депутати мають намір ухвалити зміни до бюджету, аби виплати військовослужбовцям надходили без затримок. За словами Підласої, усі потрібні документи підпишуть без зволікань.

Крім того, відомо, що дефіцит українського бюджету наразі сягає пів трильйона гривень, як розповіла нардепка. Закрити цю прогалину планують за рахунок підвищення податків, тоді як додаткового друку грошей найближчим часом не передбачається.