У Міноборони немає грошей, щоб заплатити військовим "бойові" до 20 вересня, — нардеп (відео)

Як зазначила Роксолана Підласа, у Раді планують голосувати за зміни до бюджету, щоб виплати військовим прийшли вчасно. Усі документи будуть підписані негайно.

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Міноборони України не може заплатити українським військовим "бойові" до 20 вересня через нестачу коштів. Про це 6 вересня в ефірі телемарафону розповіла народна депутатка України від фракції "Слуга Народу" Роксолана Підласа.

За її словами, у Верховній Раді проголосують за зміни держбюджету до цієї дати.

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"Міністерство оборони нам каже, що в них немає грошей, щоб до 20 вересня заплатити бойові. Але ми проголосуємо за зміни до держбюджету до 20 вересня. Я не можу зараз назвати дату засідання Верховної ради, але приблизно 17-18 вересня ми очікуємо це голосування", — розповіла вона.

Підласа зазначила, що глава парламенту підпише проєкт закону негайно після голосування, щоб військові вчасно отримали виплати. Також вона припустила, що президент теж швидко все підпише.

"Усі посадові особи розуміють, як швидко це потрібно зробити", — сказала вона.

Підласа також розповіла, що бюджет був спланований так, щоб Україні щомісяця вистачало грошей на купівлю військової техніки та оплату для військовослужбовців. Однак у першому кварталі 2024 року США не давали Україні військової допомоги, а тому країна була змушена замістити власними коштами.

Нагадаємо, у Раді відповіли, коли може стартувати економічне бронювання. За підрахунками Мінфіну, економічна бронь приносила б до бюджету мільярди гривень. Однак, за словами нардепа Данила Гетманцева, у цьому питанні не існує рішення, яке сподобалося б усім.