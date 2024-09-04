У бюджеті — діра. Податки підняли, грошей не зібрали, довіра зменшилася, бізнес скоротився

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Я на кілька днів випустив з уваги ситуацію з податками, а там все погано.

В бюджеті діра. Розмір діри завеликий, між іншим, тому що треба було цим займатися на початку року, коли стало зрозуміло, що є проблеми. Нині, нагадаю, вересень. 2/3 року втрачено, бо всі боялися зізнатися. Пропозиції по підняттю податків не пройшли. Значить, дуже скоро доведеться різати оборонні видатки, з усіма наслідками, які нескладно уявити. Витрачати менше (наприклад, менше красти, див. нещодавні корупційні скандали в енергетиці, або ж скасувати невдалі витратні проєкти на кшталт кешбеку за "купуй українське") в планах не стоїть. (Поправка: певні видатки таки скоротять, це зовсім свіжа інформація.) Піднімати податки під час війни — хоч і погане, але єдино можливе рішення. Для цього рішення є одна умова та два хороших правила.

Хороше правило перше — не запроваджувати нові податки, а підняти ті, що є. Частково це пробили.

Хороше правило друге — збільшувати податки на споживання (ПДВ), а не на працю. Тут вирішили навпаки, це збільшує навантаження на білий бізнес та викривлює економічні стимули (живить тінь).

Умова ж полягає в довірі до держави. Для цього треба прибрати Татарова, Гетманцева та інші символи здирництва. Цього не станеться. Значить, і результат буде так собі.

Що буде в підсумку: податки підняли, грошей не зібрали, довіра зменшилася, бізнес скоротився, в бюджеті діра. Всі наїлися лайна задарма.

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