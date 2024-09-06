У Минобороны нет денег, чтобы заплатить военным "боевые" до 20 сентября, — нардеп (видео)

Как отметила Роксолана Пидласа, в Раде планируют голосовать за изменения в бюджет, чтобы выплаты военным пришли вовремя. Все документы будут подписаны немедленно.

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Минобороны Украины не может заплатить украинским военным "боевые" до 20 сентября из-за недостатка средств. Об этом 6 сентября в эфире телемарафона рассказала народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа" Роксолана Пидласа.

По ее словам, в Верховной Раде проголосуют за изменения госбюджета до этой даты.

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"Министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые. Но мы проголосуем по изменениям в госбюджет до 20 сентября. Я не могу сейчас назвать дату заседания Верховной рады, но приблизительно 17-18 сентября мы ожидаем это голосование", — рассказала она.

Пидласа отметила, что глава парламента подпишет проект закона немедленно после голосования, чтобы военные вовремя получили выплаты. Также она предположила, что президент тоже быстро все подпишет.

"Все должностные лица понимают, как быстро это нужно сделать", — сказала она.

Пидласа также рассказала, что бюджет был спланирован так, чтобы Украине каждый месяц хватало денег на покупку военной техники и оплату для военнослужащих. Однако в первом квартале 2024 года США не давали Украине военной помощи, а потому страна была вынуждена заместить собственными средствами.

Напомним, в Раде ответили, когда может стартовать экономическое бронирование. По подсчетам Минфина, экономическая бронь приносила бы в бюджет миллиарды гривен. Однако, по словам нардепа Даниила Гетманцева, в этом вопросе не существует решения, которое понравилось бы всем.