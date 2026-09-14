Расходы на оборону Украины выросли на 50 миллионов долларов: сколько стоит день войны, — Подласая

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады раскрыла актуальные цифры военных расходов государства. Стоимость одного дня войны для Украины продолжает расти, в то время как бюджет недополучает средства из-за целенаправленных ударов противника по экономической инфраструктуре.

В 2026 году стоимость одного дня войны для Украины составила примерно 190 миллионов долларов — это на 50 миллионов долларов больше по сравнению с 2024 годом. Указанная сумма не включает военную помощь, которую страна получает от международных партнеров. Об этом сообщила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласая.

По её словам, рост расходов связан с увеличением численности украинской армии и количества семей военнослужащих, которым государство обязано гарантировать социальную поддержку. Кроме того, возросла потребность Сил обороны в оружии. Прежде всего в средствах поражения средней и большой дальности, которые, в частности, применяются для нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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Сколько Украина потратила на оборону

За первые восемь месяцев текущего года расходы государства на национальную безопасность и оборону составили почти 42 миллиарда долларов, и это без учета помощи от международных партнеров. Из собственных источников удалось выделить около 39 миллиардов долларов.

Чиновница пояснила, что поступления в доходную часть бюджета отстают от плана из-за регулярных ударов противника по отраслям, которые обеспечивают основные поступления в государственную казну. Так, за восемь месяцев государство недополучило 1,35 миллиарда долларов внутреннего и импортного НДС, причем четверть этой утраченной суммы пришлась только на август.

Ранее президент Владимир Зеленский уже отмечал, что до конца года для финансирования Сил обороны стране понадобится ещё 27 миллиардов долларов.

Сколько тратит Россия на войну

Подласая также привела данные о расходах противника: за первое полугодие 2026 года Россия направила на войну против Украины рекордные 123 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что народные депутаты намерены принять поправки к бюджету, чтобы выплаты военнослужащим поступали без задержек. По словам Подласой, все необходимые документы будут подписаны без промедления.

Кроме того, как сообщила народный депутат, известно, что дефицит украинского бюджета в настоящее время составляет полтриллиона гривен. Устранить этот дефицит планируется за счет повышения налогов, при этом дополнительная эмиссия денег в ближайшее время не предусмотрена.