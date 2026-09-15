Продукты и лекарства в Украине могут подешеветь: что придумали депутаты

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 16069, который предлагает снизить НДС на лекарства, детские товары и продукты первой необходимости до 5%, а также снизить налоги на генераторы и внешние аккумуляторы.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий снижение ставки налога на добавленную стоимость на продукты питания, лекарственные средства, детские товары и другие социально значимые товары. Документ №16069 был зарегистрирован 14 сентября 2026 года и в настоящее время находится на стадии рассмотрения. Об этом свидетельствует сайт украинского парламента.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в Налоговый кодекс Украины и пересмотреть ставку НДС для отдельных категорий товаров. Инициаторы объясняют необходимость изменений тем, что в условиях затянувшейся войны для населения особенно важными остаются доступность товаров первой необходимости и социально значимой продукции.

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В названии документа прямо указаны четыре основные группы: продукты питания, лекарственные средства, товары для детей и другие социально значимые товары.

Идея законопроекта заключается в том, чтобы снизить налоговую нагрузку на такие товары. Ожидается, что это может создать условия для снижения их конечной стоимости для потребителей.

Законопроект предлагает установить пониженные ставки НДС вместо действующей стандартной ставки в 20 %:

Ставка 5% — для основных продуктов питания (мясо, рыба, молочные продукты, яйца, овощи, фрукты, мука, крупы, масло, хлебобулочные и макаронные изделия), а также для лекарственных средств, медицинских изделий и детского питания.

— для основных продуктов питания (мясо, рыба, молочные продукты, яйца, овощи, фрукты, мука, крупы, масло, хлебобулочные и макаронные изделия), а также для лекарственных средств, медицинских изделий и детского питания. Льготная ставка 7% — для детских товаров (коляски, базовая одежда, обувь, школьные принадлежности), а также для оборудования резервного питания и товаров, необходимых домохозяйствам во время перебоев с электроснабжением.

В то же время важно проводить различие между снижением ставки НДС и автоматическим удешевлением товаров. Даже в случае принятия законопроекта цена в магазине будет зависеть не только от налога, но и от закупочной стоимости, затрат производителя и продавца, логистики и других составляющих цены.

На каком этапе находится законопроект

Законопроект № 16069 был зарегистрирован в Верховной Раде 14 сентября 2026 года. По состоянию на 15 сентября он ещё не стал законом и не был принят парламентом.

После регистрации документ должен пройти рассмотрение в профильном парламентском комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. После рассмотрения документ вынесут на голосование в сессионный зал парламента.

То есть пока украинцам не стоит воспринимать эту инициативу как уже введенную налоговую льготу. Сначала депутаты должны рассмотреть документ, а для вступления в силу изменения должны пройти законодательную процедуру и быть подписаны в соответствии с Конституцией Украины.

До окончательного принятия документа действует нынешняя система налогообложения. Поэтому предложенное снижение НДС пока что является законодательной инициативой, а не новым правилом для магазинов, аптек или производителей.

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