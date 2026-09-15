Продукти та ліки в Україні можуть подешевшати: що придумали депутати

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16069, який пропонує урізати ПДВ на ліки, дитячі товари й базові продукти до 5%, а також обвалити податки на генератори й повербанки.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає зниження ставки податку на додану вартість для харчових продуктів, лікарських засобів, дитячих товарів та інших соціально значущих товарів. Документ №16069 зареєстрували 14 вересня 2026 року, і наразі він перебуває на етапі опрацювання. Про це свідчить сайт українського Парламенту.

Автори законопроєкту пропонують внести зміни до Податкового кодексу України та переглянути ставку ПДВ для окремих категорій товарів. Ініціатори пояснюють необхідність змін тим, що в умовах тривалої війни для населення особливо важливими залишаються доступність товарів першої необхідності та соціально значущої продукції.

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У назві документа прямо зазначені чотири основні групи: харчові продукти, лікарські засоби, дитячі товари та інші соціально значущі товари.

Ідея законопроєкту полягає в тому, щоб зменшити податкове навантаження на такі товари. Очікується, що це може створити умови для зниження їхньої кінцевої вартості для споживачів.

Законопроєкт пропонує встановити знижені ставки ПДВ замість чинної стандартної ставки у 20%:

Ставка 5% — для базових продуктів харчування (м'ясо, риба, молочна продукція, яйця, овочі, фрукти, борошно, крупи, олія, хлібобулочні та макаронні вироби), а також для лікарських засобів, медичних виробів та дитячого харчування.

— для базових продуктів харчування (м'ясо, риба, молочна продукція, яйця, овочі, фрукти, борошно, крупи, олія, хлібобулочні та макаронні вироби), а також для лікарських засобів, медичних виробів та дитячого харчування. Пільгова ставка 7% — для дитячих товарів (візочки, базовий одяг, взуття, шкільне приладдя), а також для обладнання резервного живлення та товарів, необхідних домогосподарствам під час перебоїв з електропостачанням.

Водночас важливо розділяти зниження ставки ПДВ і автоматичне здешевлення товарів. Навіть у разі ухвалення законопроєкту ціна в магазині залежатиме не лише від податку, а й від закупівельної вартості, витрат виробника та продавця, логістики та інших складових ціни.

На якому етапі законопроєкт

Законопроєкт №16069 зареєстрований у Верховній Раді 14 вересня 2026 року. Станом на 15 вересня він ще не став законом і не був ухвалений парламентом.

Після реєстрації документ має пройти розгляд у профільному парламентському комітеті ВР з питань фінансів, податкової та митної політики. Після опрацювання документ винесуть на голосування до сесійної зали Парламенту.

Тобто наразі українцям не варто сприймати цю ініціативу як уже запроваджену податкову пільгу. Спочатку депутати мають розглянути документ, а для набуття чинності зміни повинні пройти законодавчу процедуру та бути підписані відповідно до Конституції України.

До остаточного ухвалення документа чинною залишається нинішня система оподаткування. Тому запропоноване зниження ПДВ поки що є законодавчою ініціативою, а не новим правилом для магазинів, аптек чи виробників.

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