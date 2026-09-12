До 10-15%: у ВАР прогнозують зростання цін на продукти в Україні через удари Росії

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, повідомив, що продукти в Україні не зникнуть, втім, зростуть у ціні.

"Ворог не намагався зробити, які б він не створював проблеми із бомбардуваннями, із знищенням, йому не вдасться досягнути такої цілі, як залишити українців без продуктів харчування. Продукти є, продукти будуть, і не потрібно хвилюватися за те, що нам чогось може не вистачати", — повідомив Марчук в прямому ефірі каналу "Ми-Україна".

Але, за його словами, є інша проблема. Адже удари росіян по логістиці створюють труднощі з доставкою вчасно.

Марчук каже, що затримки можуть тривати від тижня до 10 днів, але він повідомив, що по факту сьогодні і виробник, і ритейл — диверсифікуються з точки зору з розміщення продукції, переходять від прямих постачань від виробника до ритейлу, до магазину: "Тобто такі проблематики ми будемо вирішувати", — зазначив Марчук.

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Втім в осінньо-зимовий період часу дійсно слід очікувати зростання цін на продукти харчування.

"Найближчий час це може бути не більше там 2, 2,5%. Але по факту протягом цього часу може сягати більше 10–15%, в тому числі всіх видів продукції", — повідомив Марчук.

Він підкреслив, що також ціни зростуть на імпортні види продукції.

Нагадаємо, засновник і співвласник мережі Varus Руслан Шостак повідомив, що в Україні від початку повномасштабної війни знищено 2,1 млн кв. м складських площ класів А і Б. Загальний обсяг складських площ, що залишилися, становить близько 2,9 млн кв. м.

3 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія завдала удару по заводу Coca-Cola у Великій Димерці Київської області.

Крім того, ми писали, що 8 вересня російський безпілотник влучив у завод REEVA у Білій Церкві на Київщині. Унаслідок атаки суттєво пошкоджено виробничі та складські приміщення. Через зупинку виробництва й відвантаження продукції локшина REEVA може зникнути з полиць тимчасово.