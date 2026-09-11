РФ знищила половину складів в Україні: у Varus розповіли, чи буде дефіцит товарів

В Україні від початку повномасштабної війни знищено 2,1 млн кв. м складських площ класів А і Б. Загальний обсяг складських площ, що залишилися, становить близько 2,9 млн кв. м.

Про це повідомив засновник і співвласник мережі Varus Руслан Шостак у Facebook.

Він спростував інформацію про нібито знищення 90% українських складів та закликав критично ставитися до таких цифр.

На початок війни складський фонд України класів А/Б оцінювали у 4,2 млн кв. м. За 2022–2026 роки було збудовано ще близько 800 тис. кв. м. Таким чином, загальний обсяг складів сягав приблизно 5 млн кв. м, з яких 2,1 млн кв. м були знищені.

За даними інфографіки WINHUB, станом на вересень 2026 року в Україні залишалося близько 2,8–2,9 млн кв. м складських площ класів А/Б. Нове будівництво компенсувало близько 38% втрачених площ — приблизно 0,8 млн кв. м.

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Найбільші втрати припали на Київський регіон. До війни там було близько 2,2 млн кв. м складів класів А/Б, а станом на вересень 2026 року залишилося близько 1,1 млн кв. м. Загалом регіон втратив близько 1,5 млн кв. м, або 68% складського фонду.

При цьому 900 тис. кв. м складських площ у Київському регіоні були втрачені лише у 2026 році. Це становить 60% усіх втрат регіону за вісім місяців року.

“На сьогодні знищити всі склади неможливо”, — заявив Шостак.

За його оцінкою, за нинішньої інтенсивності російських атак для знищення 90% українських складів знадобилися б десятиліття, якщо їх взагалі не відновлювати.

Водночас Шостак зазначив, що атаки на магазини та склади залишаються серйозною проблемою для ритейлу. За його словами, мережі, яка постраждала, потрібно максимум два тижні для відновлення роботи та налагодження нового ланцюга постачання.

“Дефіциту в Україні не буде. Ви завжди знайдете потрібний вам товар якщо не в цьому, то в іншому магазині”, — повідомив співвласник Varus.

За його словами, найбільшими проблемами для бізнесу залишаються відсутність можливості страхування та дієвого пільгового кредитування для великого бізнесу. Шостак вважає, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства має знайти інструмент підтримки підприємств.

Дані щодо складської нерухомості в інфографіці WINHUB наведені станом на вересень 2026 року та базуються на даних Colliers, CBRE і обліку об'єктів уражень. Склади великих підприємств, які не належать до класів А/Б, у ці оцінки не включені.

Нагадаємо, 3 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія завдала удару по заводу Coca-Cola у Великій Димерці Київської області.

Крім того, ми писали, що 8 вересня російський безпілотник влучив у завод REEVA у Білій Церкві на Київщині. Унаслідок атаки суттєво пошкоджено виробничі та складські приміщення. Через зупинку виробництва й відвантаження продукції локшина REEVA може зникнути з полиць тимчасово.