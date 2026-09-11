РФ уничтожила половину складов в Украине: в Varus рассказали, будет ли дефицит товаров

В Украине с начала полномасштабной войны было уничтожено 2,1 млн кв. м складских площадей классов А и Б. Общий объем сохранившихся складских площадей составляет около 2,9 млн кв. м.

Об этом сообщил основатель и совладелец сети Varus Руслан Шостак в Facebook.

Он опроверг информацию о якобы уничтожении 90 % украинских складов и призвал критически относиться к таким цифрам.

К началу войны складской фонд Украины классов А/Б оценивался в 4,2 млн кв. м. За 2022–2026 годы было построено ещё около 800 тыс. кв. м. Таким образом, общий объём складов достигал примерно 5 млн кв. м, из которых 2,1 млн кв. м были уничтожены.

Согласно данным инфографики WINHUB, по состоянию на сентябрь 2026 года в Украине оставалось около 2,8–2,9 млн кв. м складских площадей классов А/Б. Новое строительство компенсировало около 38 % утраченных площадей — примерно 0,8 млн кв. м.

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Наибольшие потери пришлись на Киевский регион. До войны там было около 2,2 млн кв. м складов классов А/Б, а по состоянию на сентябрь 2026 года осталось около 1,1 млн кв. м. В целом регион потерял около 1,5 млн кв. м, или 68% складского фонда.

При этом 900 тыс. кв. м складских площадей в Киевском регионе были утрачены только в 2026 году. Это составляет 60 % всех потерь региона за восемь месяцев года.

"На сегодняшний день уничтожить все склады невозможно", — заявил Шостак.

По его оценке, при нынешней интенсивности российских атак на уничтожение 90 % украинских складов ушли бы десятилетия, если бы их вообще не восстанавливать.

В то же время Шостак отметил, что нападения на магазины и склады остаются серьёзной проблемой для розничной торговли. По его словам, пострадавшей сети требуется максимум две недели для возобновления работы и налаживания новой цепочки поставок.

"Дефицита в Украине не будет. Вы всегда найдете нужный вам товар, если не в этом, то в другом магазине", — сообщил совладелец Varus.

По его словам, самыми серьезными проблемами для бизнеса остаются отсутствие возможности страхования и эффективного льготного кредитования для крупного бизнеса. Шостак считает, что Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства должно найти инструмент поддержки предприятий.

Данные о складской недвижимости в инфографике WINHUB приведены по состоянию на сентябрь 2026 года и основаны на данных Colliers, CBRE и учете поврежденных объектов. Склады крупных предприятий, не относящиеся к классам А/Б, в эти оценки не включены.

Напомним, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия нанесла удар по заводу Coca-Cola в Великой Димерке Киевской области.

Кроме того, мы сообщали, что 8 сентября российский беспилотник поразил завод REEVA в Белой Церкви Киевской области. В результате атаки производственные и складские помещения получили значительные повреждения. Из-за остановки производства и отгрузки продукции лапша REEVA может временно исчезнуть с полок.