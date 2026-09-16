"Катастрофа з бюджетом": нардеп заявив, що грошей на зарплати військовим майже не залишилося

Народний депутат Вадим Івченко заявив, що коштів у держбюджеті України на виплату зарплат військовим вистачить менш ніж на два місяці. За його словами, для покриття дефіциту потрібні зміни до бюджету та додаткова допомога міжнародних партнерів.

Про це заявив представник фракції “Батьківщина” Вадим Івченко в ефірі “Вечір.LIVE”.

Він сказав, що фінансові резерви, розраховані до кінця року, фактично вичерпуються.

“У нас немає двох місяців взагалі на виплату заробітних плат, вибачте, до 20 тисяч, взагалі. Я ж казав, що в нас катастрофа з бюджетом, і це потрібні зміни до бюджету, партнерські допомоги, щоб хоча би закрити дірку”, — сказав Івченко.

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За словами нардепа, коштів не вистачає навіть на стандартні виплати військовим, а не лише на підвищення їхнього грошового забезпечення. Він зазначив, що весь український бюджет спрямовується на Міністерство оборони, але наявних надходжень недостатньо.

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Івченко наголосив, що для продовження фінансування військовослужбовців парламент має ухвалити термінові зміни до бюджету, а уряд — залучити додаткові кошти від міжнародних партнерів.

Марченко спростував заяву Смаглюк про фінансування бюджету

15 вересня народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що через нестачу коштів в Україні фінансуються лише соціальні видатки, зарплати бюджетників та утримання військових. Вона також зазначила, що грошей у бюджеті мало.

16 вересня міністр фінансів Сергій Марченко спростував це твердження. На засіданні парламентського комітету він заявив, що інформація про призупинення всіх інших видатків «не відповідає дійсності».

Водночас Смаглюк повідомила, що в проєкті держбюджету на 2027 рік на грошове забезпечення військових заклали близько 1,02 трлн грн. Ця сума включає виплати військовослужбовцям і цивільним працівникам ЗСУ. Також пропонується весь військовий збір спрямовувати до спеціального фонду на грошове забезпечення військових.

За її даними, власні ресурси держави у 2027 році становитимуть близько 3,7 трлн грн. Це податки та збори, внутрішні запозичення через ОВДП і надходження від приватизації.

Решту потреб бюджету — $52,6 млрд — має покрити міжнародна допомога. Наразі партнери підтвердили $20 млрд, тому незакритою залишається потреба ще у $32,6 млрд. Таким чином, понад 60% необхідного зовнішнього фінансування на 2027 рік поки не підтверджено.

Крім того, у проєкті бюджету врахували понад 117 млрд грн доходів від податкових змін, які ще не ухвалені. Зокрема, уряд очікує 58,7 млрд грн від підвищення ПДВ, 38,5 млрд грн від продовження 50% податку на прибуток банків, 11,8 млрд грн від оподаткування міжнародних посилок та 8,3 млрд грн від підвищення акцизів на пальне.

Нагадаємо, 14 вересня прем’єр-міністр Сергій Корецький, виступаючи у Верховній Раді, назвав ситуацію з державними фінансами України майже критичною.

Крім того, “Судово-юридична газета” повідомила про суттєві зміни в механізмі нарахування та виплати зарплат в Україні. Зокрема, за новими правилами може змінитися порядок розрахунку мінімальної заробітної плати.